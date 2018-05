LIGA MAJSTROV: Ronaldo sa stal s 15 gólmi najlepším strelcom

Na snímke Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY LM 2017/2018



najlepší strelci:



15 gólov - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)



10 gólov - Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino (všetci FC Liverpool)



8 gólov - Edin Džeko (AS Rím), Wissam Ben Yedder (FC Sevilla)



najviac asistencií:



9 - James Milner (FC Liverpool)



8 - Firmino



5 - Luis Suarez (FC Barcelona)



strely na bránku:



33 - Ronaldo



24 - Lionel Messi (FC Barcelona)



23 - Salah



strely mimo bránky:



35 - Ronaldo



23 - Džeko



15 - Firmino, Robert Lewandowski (Bayern Mníchov)



najviac faulujúci:



21 - Alex Sandro (Juventus Turín)



20 - Milner



17 - Facundo Ferreyra (Šachtar Doneck)



najviac faulovaní:



28 - Neymar (Paríž SG), Paulo Dybala (Juventus Turín)



21 - Mane



20 - Talisca (Besiktas Istanbul), Marlos, Taison (obaja Šachtar Doneck)



najviac žltých kariet:



5 - Taulant Xhaka (FC Bazilej)



4 - Tonny Vilhena (Feyenoord Rotterdam), Georgi Džikija (Spartak Moskva), Gerard Pique (FC Barcelona), Dani Carvajal (Real Madrid), Medhi Benatia (Juventus Turín), Miralem Pjanič (Juventus Turín), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ever Banega (FC Sevilla)



TÍMOVÉ ŠTATISTIKY:



najviac strelených gólov:



41 - FC Liverpool



33 - Real Madrid



27 - Paríž SG



najviac inkasovaných gólov:



19 - AS Rím



18 - Celtic Glasgow



17 - Anderlecht Brusel, APOEL Nikózia



strely:



220 - Real Madrid



219 - Bayern Mníchov



200 - FC Liverpool



strely na bránu:



91 - Real Madrid, FC Liverpool



83 - Bayern Mníchov



strely mimo bránu:



85 - Bayern Mníchov



81 - Real Madrid



71 - AS Rím



najviac rohov:



99 - Real Madrid, Bayern Mníchov



73 - AS Rím



držanie lopty (v percentách):



63 - Manchester City



61 - FC Barcelona



57 - Bayern Mníchov, Borussia Dortmund



najviac žltých kariet:



27 - Juventus Turín



23 - Bayern Mníchov



22 - FC Liverpool



najviac červených kariet:



3 - Karabach Agdam



2 - Juventus Turín, Šachtar Doneck, Benfica Lisabon

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 27. mája (TASR) - Cristiano Ronaldo z Realu Madrid sa s 15 presnými zásahmi stal suverénne najlepším kanonierom futbalovej Ligy majstrov 2017/2018.Portugalský útočník sa ako prvý hráč tešil z piateho triumfu v novodobej histórii súťaže, štyri má na konte sa jeden dosiahol ešte ako hráč Manchestru United. V tabuľke strelcov skončeného ročníka LM nechal za sebou trojicu desaťgólových hráčov finálového súpera FC Liverpool - Mohameda Salaha, Sadia Maneho a Roberta Firmina.V tímových štatistikách ovládol Liverpool poradie s najvyšším počtom strelených gólov.ich zaznamenali 41, o osem viac ako ich madridský premožiteľ. Hráči Realu vyprodukovali najviac streleckých pokusov - 220, o jeden viac ako hráči Bayernu Mníchov.V štatistike držania lopty bol najlepší so 63 percentami Manchester City. Najviac žltých kariet (27) dostali hráči talianskeho šampióna Juventusu Turín.