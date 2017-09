LIGA MAJSTROV: Šlágrom stredy bude zápas PSG s Bayernom Mníchov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Futbalová Liga majstrov 2017/2018 ponúkne v stredajšom 2. kole skupinovej fázy šláger Paríža St. Germain s Bayernom Mníchov. Vlaňajší finalista Juventus Turín privíta na domácom trávniku Olympiakos Pireus v snahe získať prvé body, futbalový sviatok sa chystá aj v Madride. Domáce Atletico pokrstí nový stánok súbojom proti Chelsea Londýn.Parížania sa s Bayernom stretnú po prvý raz od roku 2000, celkovo pôjde o šieste meranie síl medzi oboma mužstvami v LM. Francúzsky tím sa drží pravidla, nad Bavormi doma vždy zvíťazil. PSG navyše ťahá v Parku princov dlhú šnúru bez prehry v európskych pohároch, naposledy podľahol v sezóne 2006/2007 Hapoelu Tel Aviv.povedal pre oficiálny klubový web stredopoliar PSG Marco Verratti. V sobotňajšom ligovom súboji na ihrisku Montpellieru stratili zverenci trénera Unaia Emeryho prvé body po remíze 0:0, v zostave im navyše pre drobné zranenie chýbal Neymar. V stredu by však mal byť pripravený nastúpiť. Mníchovčania v ôsmich uplynulých zápasoch v LM zvíťazili iba dvakrát, pričom štyrikrát prehrali. Nedarilo sa im ani v generálke na stredajší zápas, v ligovom dueli proti Wolfsburgu stratili dvojgólové vedenie a museli sa uspokojiť iba s bodom.vyhlásil francúzsky stredopoliar v službách Bavorov Corentin Tolisso. Tréner Carlo Ancelotti môže po jednozápasovom treste počítať s Arturom Vidalom, zaobísť sa však musí bez kapitána Manuela Neuera, ktorý utrpel vlásočnicovú zlomeninu kostičky v ľavej nohe a momentálne je po operácii.Aj v druhom zápase B-skupiny sa oba tímy stretnú po dlhšej dobe. Anderlecht so Celticom si zmerajú sily v LM po prvý raz od sezóny 2003/2004. Bude to súboj o prvé góly i body v skupine. Anderlecht prehral v prvom kole s Bayernom 0:3 a šesť dní po tomto zápase odvolal z postu hlavného trénera Reného Weilera. Škótsky majster dopadol ešte horšie, keď ho na vlastnom ihrisku vyškolili Parížania a prehra 0:5 je najhoršou porážkou pre Celtic na domácej pôde v európskych pohároch.V priamom súboji o líderskú pozícii v "áčku" sa v Moskve stretne domáca CSKA Moskva proti Manchestru United. Obe mužstvá v prvom kole zvíťazili a majú zálusk zveľadiť svoje trojbodové konto. "CSKA je stálicou v európskom futbale. Zvíťazili v Lisabone, takže sa musíme mať na pozore. Každé mužstvo v Lige majstrov má svoju silu. Naši fanúšikovia sú však nadšení z toho, že hráme túto súťaž a preto dáme do zápasu úplne všetko," vyhlásil stredopoliar "červených diablov" Juan Mata, ktorý sa so svojimi spoluhráčmi tešil z víťazstva v sobotňajšom ligovom zápase na pôde Southamptonu 1:0. Gólovo sa presadil Romelu Lukaku, ktorý má dobré spomienky aj na štadión Moskovčanov. S reprezentáciou Belgicka na ňom nastúpil pred siedmimi rokmi proti Rusku a dvomi gólmi zabezpečil svojmu tímu víťazstvo 2:0. Bazilej hostí Benficu Lisabon. Doma nezvíťazil už v deviatich zápasoch v európskych pohároch za sebou a nedarí sa mu ani v konfrontácii s portugalskými mužstvami. Na domácej pôde sa s nimi stretol sedemkrát, pričom iba dva razy zvíťazil a pripísal si štyri prehry. Jeho stredajší súper navyše nikdy proti klubu zo Švajčiarska neprehral.Brankár londýnskej Chelsea Thibaut Courtois sa vráti do známeho prostredia po troch rokoch. V Atleticu pôsobil v období 2011-2014, no teraz si po prvý raz zahrá rovnako ako všetci účastníci stredajšieho duelu, premiérovo na štadióne Metropolitano. Práve proti Chelsea pokrstia Madridčania svoj nový stánok. Naposledy sa obe mužstvá stretli v sezóne 2013/2014 v semifinále LM, ďalej išli Španieli.povedal Courtois. Tréner domácich Diego Simeone v úlohe trénera ešte ani raz neprehral proti anglickému mužstvu a túto štatistiku nechce porušiť.Nováčik v skupinovej fáze LM Karabach zaznamená v C-skupine domáci debut a bude si chcieť napraviť chuť po prehre 0:6 z 1. kola na Stamford Bridge v Londýne. AS Rím zasa túži streliť prvý gól, keďže v prvom zápase si podelil body s Atleticom po bezgólovej remíze. Proti klubu z Azerbajdžanu nastúpia Rimania vôbec po prvý raz vo svoje histórii.V D-skupine sa po prvom kole vedľa seba zoradili dve trojbodové mužstvá. Juventus hostí Pireus a po trojgólovej prehre na Nou Campe túži tento raz po plnom zisku.uviedol pre klubový web Douglas Costa. FC Barcelona túži v Lisabone potvrdiť formu z La Ligy, cez víkend zvíťazila na ihrisku nováčika v Girone a vedie tabuľku bez straty bodu.FC Bazilej – Benfica Lisabon /rozhoduje: Craig Thomson (Škót.)/CSKA Moskva - Manchester United /Jonas Eriksson (Švéd.)/Paríž St. Germain - Bayern Mníchov /Antonio Mateu Lahoz (Šp.)/Anderlecht Brusel - Celtic Glasgow /Jesús Gil Manzano (Šp.)/FC Karabach – AS Rím /Artur Dias (Por.)/ 18.00 SELČ/Atletico Madrid - Chelsea Londýn /Cüneyt Cakýr (Tur.)/Sporting Lisabon – FC Barcelona /Ovidiu Hategan (Rum.)/Juventus Turín - Olympiakos Pireus /Tobias Stieler (Nem.)/