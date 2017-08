LIGA MAJSTROV: Takto vyzerá žreb o skupinovú fázu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvojice play off o skupinovú fázu Ligy majstrov 2016/17

(prvé zápasy 16. a 17. augusta, odvety 23. a 24. augusta):



Majstrovská vetva:



FK Karabach - FC Kodaň

APOEL Nikózia - Slavia Praha

Olympiakos Pireus - NK Rijeka

Celtic Glasgow - FC Astana

FC Hapoel Beere-Ševa - NK Maribor



Nemajstrovská vetva:



Istanbul Basaksehir - FC Sevilla

Young Boys Bern - CSKA Moskva

SSC Neapol - OGC Nice

TSG 1899 Hoffenheim - FC Liverpool

Sporting Lisabon - FC SB Bukurešť



Kalendár žrebov LM 2017/18:



24. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

11. decembra: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca 2018: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



Zápasový kalendár LM 2017/18:



15.-16. augusta: 1. zápasy play off

22.-23. augusta: odvety play off

12.-13. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

26.-37. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

17.-18. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

31. októbra-1. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

21.-22. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

5.-6. decembra 6. kolo skupinovej fázy

13.-14. a 20.-21. februára 2018: 1. zápasy osemfinále

6.-7. a 13.-14. marca: odvety osemfinále

3.-4. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

10.-11. apríla: odvety štvrťfinále

24.-25. apríla: 1. zápasy semifinále

1.-2. mája: odvety semifinále

26. mája: finále (Kyjev, Olympijský štadión)

Nyon 4. augusta (TASR) - Taliansky tím SSC Neapol so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom sa v nemajstrovskej vetve play off Ligy majstrov 2017/18 stretne s francúzskym OSG Nice. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. "Partenopei" v uplynulej sezóne postúpili do osemfinále prestížnej súťaže, v ktorom stroskotali na neskoršom víťazovi Reale Madrid.Dánsky šampión FC Kodaň so stredopoliarom Jánom Gregušom bude v majstrovskej vetve bojovať o skupinovú fázu LM proti azerbajdžanskému Karabachu. Zverenci trénera Staleho Solbakkena v 2. predkole vyradili slovenského majstra MŠK Žilina po výsledkoch 3:1 vonku a 1:2 doma. Do baráže sa dostali cez Vardar Skopje. Po prehre 0:1 v Macedónsku zvíťazili v domácej odvete aj vďaka gólu Greguša 4:1. Slovenský reprezentant videl v druhom polčase červenú kartu a v prvom barážovom dueli tak nenastúpi.Prvé súboje play off sú na programe 15. a 16. augusta, odvety potom 22. resp. 23. augusta. Tento ročník je už 63. v elitnej európskej súťaži, resp. 26. odkedy UEFA zaviedla Ligu majstrov. Finále sa bude hrať v sobotu 26. mája na Olympijskom štadióne v Kyjeve.