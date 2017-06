Liga majstrov: The New Saints prehrali s Europa FC

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR



Liga majstrov 2017/2018 - prvé zápasy 1. predkola:



Alaškert FC - FC Santa Coloma 1:0



Hibernians Paola - Infonet Tallinn 2:0



The New Saints - Europa FC 1:2



Víkingur Göta - KF Trepca'89 2:1



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Futbalová Liga majstrov odštartovala v utorok ročník 2017/2018 úvodnými zápasmi 1. predkola.Arménsky šampión Alaškert FC si v Jerevane poradil s FC Santa Coloma z Andorry 1:0. Odveta je na programe v utorok 4. júla.Gibraltársky zástupca Europa FC sa postaral o prekvapenie po víťazstve 2:1 na pôde waleského The New Saints.Slovenský majster MŠK Žilina zasiahne do bojov v tohtoročnej edícii LM v druhom predkole, jeho súperom bude FC Kodaň.