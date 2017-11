LIGA MAJSTROV: Tottenham a Manchester City postúpili do osemfinále

Hráč Monaka Marcos Lopez (vľavo) a hráč Besiktasu Duško Tosič v tvdom súboji o loptu v zápase G-skupiny 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov Besiktas Istanbul - AS Monako v Istanbule 1. novembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre 4. kola skupinovej fázy LM 2017/2018:



E-skupina:

FC Liverpool - NK Maribor 3:0 (0:0)

Góly: 49. Salah, 64. Can, 90. Sturridge. Rozhodovali: I. KRUŽLIAK - M. BALKO, T. SOMOLÁNI (všetci SR)



FC Sevilla - Spartak Moskva 2:1 (1:0)

Góly: 30. Lenglet, 59. Banega - 78. Ze Luis. Rozhodoval: Soares Dias (Portug.)



F-skupina:

SSC Neapol - Manchester City 2:4 (1:1)

Góly: 21. Insigne, 62. Jorginho (z 11 m) - 34. Otamendi, 48. Stones, 69. Agüero, 90.+2 Sterling. Rozhodoval: Brych (Nem.)

/HAMŠÍK odohral za domácich celý zápas/



Šachtar Doneck - Feyenoord Rotterdam 3:1 (2:1)

Góly: 17. a 68. Marlos, 14. Ferreyra - 12. Jorgensen. Rozhodoval: Sidiropoulos (Gréc.)



G-skupina:

FC Porto - RB Lipsko 3:1 (1:0)

Góly: 61. a 90.+3 Pereiram 13. Herrera - 48. Werner. Rozhodoval: Hategan (Rum.)



Besiktas Istanbul - AS Monaco 1:1 (0:1)

Góly: 54. Tosun (z 11 m) - 45.+1 Lopes. Rozhodoval: Tagliavento (Tal.)



H-skupina

Tottenham Hotspur - Real Madrid 3:1 (1:0)

Góly: 27. a 56. Alli, 65. Eriksen - 80. Ronaldo. Rozhodoval: Cakir (Tur.)



Borussia Dortmund - APOEL Nikózia 1:1 (1:0)

Góly: 29. Guerreiro - 51. Pote. Rozhodoval: Jug (Slovin.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur triumfovali v stredajšom šlágri 4. kola H-skupiny Ligy majstrov 2017/2018 na domácom štadióne nad Realom Madrid 3:1 a zabezpečili si postup do osemfinále. Spoločne s nimi majú miestenku vo vyraďovačke aj hráči Manchestru City, ktorí zvíťazili na pôde SSC Neapol 4:2.Domáci Spurs sa dostali do prvej väčšej šance už v 11. minúte, keď hostia pokazili rozohrávku, Harrymu Kaneovi nevyšiel lob cez Kika Casillu. V 27. minúte však už tribúny vo Wembley jasali. Harry Winks poslal dlhý pas za obranu na Kierana Trippiera, ktorý našiel prízemným centrom z pravej strany Dele Alliho, a ten v sklze otvoril skóre. Gól však platiť nemal, keďže Trippier stál v ofsajde. Na druhej strane mal dve dobré príležitosti Cristiano Ronaldo. Prvú vytlačil Hugo Lloris, pri druhej namieril portugalský útočník do stredu bránky. V 41. minúte mohol pridať druhý gól Kane, ale trafil len do Sergia Ramosa. V druhom dejstve sa domáci zamerali na obranu a brejky, jeden z nich im vyšiel v 56. minúte. Hrdinom duel sa stal Alli, ktorého tečovaná strela skončila za bezmocným Casillom. V 65. minúte po ďalšom rýchlom protiútoku definitívne rozhodol Christian Eriksen - 3:0. Desať minút pred koncom znížil Ronaldo na 1:3, no to už nič nezmenilo na prehre "bieleho baletu".V druhom zápase H-skupiny remizovala Borussia Dortmund na domácej pôde s APOEL Nikózia 1:1. Domácich poslal do vedenia Raphael Guerreiro a po zmene strán vyrovnal Mikael Pote. Tottenham má s 10-timi bodmi istý postup, Real je so siedmimi druhý, Dortmund a APOEL majú na konte dva.V zápase F-skupiny sa na štadióne San Paolo dostal do vedenia Neapol vďaka Lorenzovi Insignemu, no Manchester City dokázal otočiť v rozmedzí štrnástich minút rozdelených polčasom. V 34. vyrovnal Nicolas Otamendi a tri minúty po zmene strán John Stones. Obaja sa presadili hlavou po rohových kopoch. V 62. minúte bolo však opäť skóre nerozhodné, z pokutového kopu trafil Jorginho - 2:2. Triumf City zariadil v 69. minúte Sergio Agüero, ktorý sa stal historicky najlepším strelcom klubu vo všetkých súťažiach. V závere zvýšil na 4:2 Raheem Sterling.V druhom skupinovom zápase si ukrajinský Šachtar Doneck poradil s Feyenoordom Rotterdam 3:1 a s deviatimi bodmi sa výrazne priblížil postupu do osemfinále.V E-skupine FC Liverpool podľa očakávania zvíťazil doma nad NK Maribor 3:0, duel viedol slovenský rozhodca Ivan Kružliak. "Reds" sú na čele tabuľky (8 bodov) o bod pred Sevillou (7). Tá vrátila Spartaku Moskva prehru z uplynulého kola na jeho pôde (1:5) a doma triumfovala 2:1.Hráči AS Monaco remizovali na pôde Besiktasu Istanbul 1:1. Turecký tím je s desiatimi bodmi na čele tabuľky, "kniežatá" sú s dvoma na poslednej priečke. Úvodný duel stredajšieho programu LM odštartovali aktívnejšie domáci futbalisti, ktorí si utvorili tlak, no gól z neho nevyťažili. Monaco sa postupe osmelilo smerom dopredu. V 37. minúte nacentroval Stevan Jovetič na hranicu malého vápna, kam si nabehol Rony Lopes, ale zblízka nedokázal prestrčiť loptu za brankára. V prvej minúte nadstaveného času však už hostia udreli. Lopes spoza šestnástky obstrelil obrancu a brankár nestihol zasiahnuť. Domácim sa podarilo vyrovnať krátko po zmene strán. Ricardo Quaresma si v šestnástke zasekol loptu, Jorge ho poslal k zemi a nariadenú penaltu premenil Cenk Tosun. V ďalšom priebehu si obe mužstvá vypracovali viacero dobrých šancí, ale gól už nepadol.Druhý zápas skupiny medzi FC Porto a RB Lipskom sa skončil 3:1, oba tímy ešte majú šancu na postup.