LIGA MAJSTROV: Tottenham získal bod na Reale, Zidane: Lloris čaroval

Madrid 18. októbra (TASR) - Tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino mal pred zápasom H-skupiny futbalovej Ligy majstrov 2017/18 na pôde obhajcu trofeje Realu Madrid odvážne vyhlásenia a netajil maximalistický trojbodový cieľ. Priebeh utorňajšieho súboja na Štadióne Santiaga Bernabeua ukázal, že jeho slová vôbec neboli odtrhnuté od reality - Spurs po kvalitnom a bojovnom výkone, ku ktorému výrazne prispel brankár Hugo Lloris, dokázali obrovskému favoritovi uchmatnúť bod po remíze 1:1."Biely balet" prehrával od 28. minúty, keď si Raphael Varane v súboji s Harry Kaneom dal vlastný gól. Zverenci trénera Zinedina Zidana ale vyrovnali v 43. minúte z jedenástky, ktorú premenil Cristiano Ronaldo. Portugalský fenomén zaznamenal už 110. gól v súťaži. V druhom polčase mohol v 54. minúte Karim Benzema hlavičkou z bezprostrednej blízkosti otočiť skóre, ale brankár anglického tímu Lloris predviedol zázračný zákrok. Kane mohol v 72. minúte opäť dostať hostí do vedenia, išiel sám na brankára Keylora Navasa, ale ten mu dlhšie signalizovanú strelu skvele vyrazil na roh. Duel sa napokon skončil nerozhodne a oba tímy sa udržali bok po boku na líderskej pozícii so siedmimi bodmi a zhodným skóre 7:2. V táboroch Realu a Tottenhamu zavládla radosť po oznámení výsledku druhého zápasu H-skupiny, v ktorom APOEL Nikózia remizoval s Borussiou Dortmund 1:1. Odstup cypersko-nemeckého dua na vedúce tímy zostal aj po treťom kole skupinovej fázy šesťbodový."Škoda najmä Benzemovej hlavičky, ktorá sa mala skončiť gólom. Taký zákrok sa brankárovi podarí z desiatich prípadov možno raz. Hugo vyčaroval parádu a podržal svoj tím aj pri ďalších našich šanciach," vystrúhal Zidane kompliment svojmu krajanovi v bráne hostí. Llorisa vychválil aj lodivod jeho tímu Pochettino. "Bol fantastický. Ukázal svoj vysoký level, na aký sme u neho zvyknutí. Dnes mohli všetci vidieť, prečo Hugo patrí k najlepším brankárom na svete," uviedol Pochettino. "Viac ako výsledok ma teší, že sme boli Realu vyrovnaným partnerom. Mám z toho veľkú radosť. Sme v dobrej pozícii, ale ešte nás čakajú tri zápasy a postup zo skupiny potrebujeme potvrdiť na ihrisku," citovala stránka uefa.com slová Pochettina.Zidane už myslí na "odvetu" s Tottenhamom, ktorá sa uskutoční o dva týždne vo Wembley. "Dnes sa nám nepodarilo získať tri body, hoci doma vždy pomýšľame a hráme na víťazstvo. Bol to zápas brankárov, oba tímy sa mohli oprieť o ich výkony, my sme navyše nastrelili žrď. Remíza je však logickým vyústením diania na ihrisku. Súper dobre bránil, ťažko sa nám dostávalo za jeho defenzívny blok. Nemyslím si, že potrebujeme toho veľa zmeniť. Hráči podali dobrý výkon, vysoko napádali súpera a ukázali charakter. Zápas od zápasu rastieme a hoci napríklad v lige sme neodštartovali dobre, zlepšujeme sa," dodal Zidane.