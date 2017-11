Liga národov prilepší zväzom aj finančne, bude viac súťažných zápasov

Na snímke generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jozef Kliment počas tlačovej konferencie k novej súťaži reprezentačných tímov Liga národov v Bratislave 2. novembra 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia dostane len za účasť v "béčku" Ligy národov milión eur. Za prípadné víťazstvo vo svojej skupine by zinkasovala ďalší milión. Európska futbalová únia (UEFA) súťaž centralizuje a bude ju vysielať celosvetovo, čo prinesie najmä menším národným zväzom ďalšie finančné výhody z predaja televíznych práv.uviedol generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jozef Kliment. Žreb sa uskutoční 24. januára vo švajčiarskom Lausanne a Slovákom určí dvoch súperov spomedzi Rakúska, Walesu, Ruska, Švédska, Ukrajiny, Írska, Bosny a Hercegoviny, Severného Írska, Dánska, Turecka a Česka.pokračoval Kliment.Súperiť bude všetkých 55 krajín UEFA. Reprezentácie sa do štyroch líg rozdelili na základe rebríčka uzavretého kvalifikáciou MS 2018. V "áčku" i "béčku" sú štyri trojčlenné skupiny, v "céčku" jedna trojčlenná a tri štvorčlenné a v "déčku" štyri štvorčlenné skupiny. Platí, že z politických dôvodov sa nesmú stretnúť Ukrajina s Ruskom a Arménsko s Azerbajdžanom. Prihliadať sa bude aj na obmedzenia zimných dejísk v Nórsku, Fínsku, na Islande a Faerských ostrovoch či na vzdialenosti. Súperiť sa začne na jeseň budúceho roka zápasmi v skupinách, po dva sa odohrajú v septembri, októbri a novembri, keď bude známy konečný stav vo všetkých štyroch ligách.V decembri 2018 nasleduje žreb kvalifikácie ME 2020, ktorej formát sa nezmenil - na šampionát postúpia prvé dve mužstvá z desiatich skupín. Počas nej sa v júni 2019 bude konať finálový turnaj Ligy národov pre víťazov skupín "áčka". Po skončení kvalifikácie príde v marci 2020 na rad play off Ligy národov. To rozhodne o zvyšných štyroch účastníkoch ME, ktorí doplnia dvadsiatku z riadnej kvalifikácie.povedal generálny sekretár SFZ. Systém zostupu a postupu bude fungovať ako v ligových klubových súťažiach. Mužstvá na poslednej priečke svojej skupiny zostúpia o úroveň nižšie, naopak, víťazi okrem "áčka" postúpia o kategóriu vyššie.poznamenal Kliment.Vyplnenie termínov však má jeden háčik, nezostali rezervné dátumy. Preto nebude jednoduché preložiť súboj na náhradný termín, budú platiť pravidlá, aby sa odohral najneskôr na druhý deň. Hostiteľ bude musieť napríklad zabezpečiť rezervný štadión pre prípad nespôsobilosti pôvodného:Konfrontácie európskych reprezentácii so zástupcami iných konfederácií však nemusia zostať len na úrovni prípravy či záverečného turnaja MS, generálny sekretár SFZ informoval o novinke z nemeckého Frankfurtu nad Mohanom. UEFA tam navrhla projekt rozšírenia Ligy národov na globálnu.dodal Kliment.