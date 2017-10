Liga národov: Slováci sú v B-divízii, môžu sa stretnúť aj s Českom

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa



A-divízia: Nemecko, Portugalsko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Anglicko, Švajčiarsko, Taliansko, Poľsko, Island, Chorvátsko, Holandsko



B-divízia: SLOVENSKO, Rakúsko, Wales, Rusko, Švédsko, Ukrajina, Írsko, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko, Dánsko, Česko, Turecko



C-divízia: Maďarsko, Rumunsko, Škótsko, Slovinsko, Grécko, Srbsko, Albánsko, Nórsko, Čierna Hora, Izrael, Bulharsko, Fínsko, Cyprus, Estónsko, Litva



D-skupina: Azerbajdžan, Macedónsko, Bielorusko, Gruzínsko, Arménsko, Lotyšsko, Faerské ostrovy, Luxembursko, Kazachstan, Moldavsko, Lichtenštajnsko, Malta, Andorra, Kosovo, San Maríno, Gibral

kalendár Ligy národov:



žreb skupinovej fázy: 24. januára 2018 – Lausanne



1. kolo: 6.–8. septembra 2018



2. kolo: 9.–11. septembra 2018



3. kolo: 11.–13. októbra 2018



4. kolo: 14.–16. októbra 2018



5. kolo: 15.–17. novembra 2018



6. kolo: 18.–20. novembra 2018



žreb finále: začiatok decembra 2018



finálový turnaj: 5.–9. júna 2019



žreb baráže EURO 2020: 22. novembra 2019



baráž EURO 2020: 26.–31. marca 2020





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 11. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia figuruje v B-divízii Ligy národov 2018/19. V novovzniknutej súťaži sa tak môže v trojčlennej skupine stretnúť s dvoma tímami z jedenástky Rakúsko, Wales, Rusko, Švédsko, Ukrajina, Írsko, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko, Dánsko, Turecko či vo federálnom derby s Českom.Zverenci trénera Jána Kozáka sa dostali do druhej zo štyroch výkonnostných divízií (A, B, C, D) na základe rebríčka Európskej futbalovej únie (UEFA) 55 krajín po skončení skupinovej časti kvalifikácie na MS 2018 do Ruska.V elitnej A-kategórii sú Nemecko, Portugalsko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Anglicko, Švajčiarsko, Taliansko, Poľsko, Island, Chorvátsko a Holandsko. V céčku figuruje pätnásť tímov napríklad Maďarsko, Slovinsko, Škótsko, Čierna Hora či Nórsko. V najslabšej D-divízii je zostávajúcich šestnásť členov UEFA ako Azerbajdžan, Macedónsko, Malta či najnovší člen Gibraltár.V A a B-kategórii sa 12 tímov rozdelí do štyroch skupín po troch. Víťazi skupín v Áčku sa potom pobijú na finálovom turnaji o titul v Lige národov. Najlepšie štyri tímy v rebríčku, ktoré sa nekvalifikujú na EURO 2020, sa potom v baráži v marci 2020 pobijú o jednu miestenku na kontinentálny šampionát. Najhorší zo skupín vypadnú do B-kategórie na sezónu 2020.V B-divízii postúpia víťazi štyroch skupín do elitnej kategórie, pričom najlepšie štyri nekvalifikované tímy v rebríčku sa v baráži pobijú o miestenku na EURO. Posledná štvorica vypadne do Céčka. Tam sa 15 tímov rozdelí do jednej skupiny po troch a troch po štyroch. Víťazi postúpia do Béčka, poslední do D-čka a štyri najvyššie rebríčkovo postavené krajiny si rovnako v internej baráži zahrajú o miestenku na ME 2020. Rovnako to bude aj vo výkonnostne najslabšej kategórii.Jednotlivé skupiny vyžrebujú 24. januára 2018 v Lausanne, pričom platí, že Rusko a Ukrajina a Arménsko s Azerbajdžanom nemôžu figurovať v rovnakej skupine.Prvé kolo súťaže je na programe 6.-8. septembra 2018, druhé 9.-11. septembra, po ďalšie dve v októbri a v novembri. Žreb finále turnaja sa uskutoční v decembri 2018 a samotný turnaj 5.-9. júna 2019, dejisko ešte určia. Barážové turnaje o EURO 2020 vyžrebujú 22. novembra 2019 a odohrajú sa 26.-31. marca 2020.tár