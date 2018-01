LIGA NÁRODOV: SR je v prvom koši B-divízie, v hre je derby s Českom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-divízia:



1. kôš: Nemecko, Portugalsko, Belgicko, Španielsko

2. kôš: Francúzsko, Anglicko, Švajčiarsko, Taliansko

3. kôš: Poľsko, Island, Chorvátsko, Holandsko



B-divízia:



1. kôš: Rakúsko, Wales, Rusko, SLOVENSKO

2. kôš: Švédsko, Ukrajina, Írsko, Bosna a Hercegovina

3. kôš: Severné Írsko, Dánsko, Česko, Turecko



C-divízia:



1. kôš: Maďarsko, Rumunsko, Škótsko, Slovinsko

2. kôš: Grécko, Srbsko, Albánsko, Nórsko

3. kôš: Čierna Hora, Izrael, Bulharsko, Fínsko

4. kôš: Cyprus, Estónsko, Litva



D-divízia:



1. kôš: Azerbajdžan, Macedónsko, Bielorusko, Gruzínsko

2. kôš: Arménsko, Lotyšsko, Faerské ostrovy, Luxembursko

3. kôš: Kazachstan, Moldavsko, Lichtenštajnsko, Malta

4. kôš: Andorra, Kosovo, San Maríno, Gibraltár



Termíny skupinovej fázy Ligy národov:



1. kolo: 6.-8. septembra 2018

2. kolo: 9.-11. septembra 2018

3. kolo: 11.-13. októbra 2018

4. kolo: 14.-16. októbra 2018

5. kolo: 15.-17. novembra 2018

6. kolo: 18.-20. novembra 2018



Žreb finálového turnaja: začiatok decembra 2018



Finálový turnaj: 5.-9. júna 2019



Žreb play off o účasť na ME 2020: 22. novembra 2019



Play off o účasť na ME 2020: 26.-31. marca 2020

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 23. januára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia spozná na stredajšom žrebe vo švajčiarskom Lausanne (12.00 h) mená súperov v novovytvorenej súťaži Lige národov. Pred žrebom v rámci B-divízie figuruje v prvom z troch košov spolu s Rakúskom, Walesom a Ruskom. Súpermi zverencov trénera Jána Kozáka v skupinovej fáze premiérovej edície súťaže tak budú jeden z kvarteta Švédsko, Ukrajina, Írsko, Bosna a Hercegovina a jeden zo štvorice Severné Írsko, Dánsko, Česko, Turecko.Liga národov je nový projekt UEFA, ktorý prinesie viac súťažných konfrontácií na úkor prípravných zápasov. Za účasť v B-divízii Ligy národov zinkasuje Slovenský futbalový zväz (SFZ) milión eur. Ak Slováci triumfujú v skupine, zarobia ďalší milión eur.Päťdesiatpäť krajín rozdelila Európska futbalová únia (UEFA) do výkonnostných skupín podľa umiestnenia v rebríčku národných tímov. Prepočet koeficientu každej krajiny vznikol na základe výsledkov z MS 2014 vrátane kvalifikácie, ME 2016 vrátane kvalifikácie a z kvalifikácie MS 2018. Pred žrebom platili dve obmedzenia - Rusi sa nemohli stretnúť s Ukrajinou a Azerbajdžan z politických dôvodov nesmel figurovať v jednej skupine spolu s Arménskom.Najlepších 12 krajín sa dostalo do A-divízie, rovnako tucet do B-divízie, pätnásť do C-divízie a zostávajúcich 16 tímov bude štartovať v D-divízii. V "áčku" a "béčku" vzniknú štyri trojčlenné skupiny, v "céčku" jedna trojčlenná a tri štvorčlenné a v "déčku" štyri štvorčlenné.Zápasy v skupinách sú na programe od septembra do novembra 2018, hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. Najslabšie mužstvo z každej zo skupín klesne o jednu divíziu, víťaz každej zo skupín postúpi do vyššej. Víťazi štyroch skupín v rámci A-divízie si v júni 2019 zmerajú sily na finálovom turnaji. Počas žrebu v Lausanne predstavia aj trofej, o ktorú budú národné tímy bojovať.V roku 2019 prebehne riadna kvalifikácia ME, z každej z desiatich skupín preniknú na šampionát dve krajiny. Dôležité je, že kvarteto tímov si prostredníctvom Ligy národov v play off v marci 2020 vybojuje postup na ME 2020. V tejto dodatočnej baráži má každá liga jedno účastnícke miesto a o tie budú bojovať v spomínanom termíne štyri najlepšie krajiny, ktoré si postup nezaistia v kvalifikácii. O zvyšné 4 miestenky na ME sa teda pobije 16 tímov, ich držitelia budú musieť zvládnuť semifinále a finále.Slovenský futbalový zväz na žrebovacom akte budú zastupovať prezident SFZ Ján Kováčik, generálny sekretár Jozef Kliment, viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník, asistent hlavného trénera Jána Kozáka Štefan Tarkovič a hovorkyňa zväzu Monika Jurigová.