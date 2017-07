Liga Severu a strana FPÖ diskutovali v Taliansku o nelegálnej migrácii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bolzano 19. júla (TASR) - Poprední predstavitelia talianskej pravicovopopulistickej Ligy Severu a Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) sa dnes stretli v severotalianskom meste Bolzano, aby prediskutovaliInformovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na talianskeho europoslanca Lorenza Fontanu a generálneho tajomníka FPÖ Haralda Vilimskeho.Podľa tlačového vyhlásenia talianskeho politika by armáda a polícia oboch krajín spolupracovali v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu, ak by Liga Severu a FPÖ boli aktuálne pri moci v Taliansku, respektíve Rakúsku. Navyše by obe strany začali spoločnú iniciatívu v Líbyi, cieľom ktorej by bolo zastavenie obchodovania s ľuďmi a kontrola tamojšieho pobrežia.hovorí sa vo vyhlásení.Obe strany vyjadrili presvedčenie, že spolupráca tohto typu by pohla Európu smerom k riešeniu utečeneckej problematiky. Európska únia doteraz v podstate iba premárnila čas, myslí si Fontana.