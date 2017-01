Ligový výber SR čakajú Švédi, Kozák: Priestor dostanú ďalší hráči

Na snímke vpravo tréner futbalistov Slovenska Ján Kozák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nominácia Slovenska na prípravné stretnutie so Švédskom (12. januára o 13.45 SEČ) v Abú Zabí:



brankári: Martin Dúbravka (Slovan Liberec), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Michal Šulla (FK Senica)

obrancovia: Martin Šulek (AS Trenčín), Juraj Kotula (ŠK Slovan Bratislava), Denis Vavro (MŠK Žilina), Ján Krivák (ŽP Šport Podbrezová), Martin Králik (MŠK Žilina), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), Jakub Holúbek (MŠK Žilina), Matúš Čonka (FC Spartak Trnava)

stredopoliari: Patrik Mišák, Dávid Guba (obaja Termalica Nieciecza), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Roman Gergel (Termalica Nieciecza), Martin Bukata (Piast Gliwice), Tomáš Huk (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Filip Hlohovský (MŠK Žilina), Filip Oršula (ŠK Slovan Bratislava), Michal Škvarka (MŠK Žilina), Jakub Paur (AS Trenčín)

útočníci: Tomáš Malec (Lilleström SK), Pavol Šafranko (FO ŽP Šport Podbrezová)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Abú Zabí 11. januára (TASR) - Futbalisti Slovenska odohrajú vo štvrtok 12. januára druhý zo série prípravných duelov na sústrední v Spojených arabských emirátoch. Na štadióne Zayed Sport Stadium v Abú Zabí bude ich súperom Švédsko, stretnutie tentoraz nebude mať punc oficiálneho medzištátneho zápasu. Ligový výber trénera Jána Kozáka bude chcieť proti severanom odčiniť prehru z prvého zápasu s Ugandou, ktorej podľahol 1:3.Slováci proti Afričanom nezachytili úvod, keď v úvodnej štvrťhodine inkasovali od účastníka Afrického pohára národov dva góly. Po zmene strán síce znížil peknou strelou spoza šestnástky Denis Vavro, ale triumf Ugandy spečatil v 77. minúte striedajúci Massa.naznačil ambície Slovákov tréner Kozák.V zostave proti Švédom by nemal chýbať Dávid Guba. Stredopoliar poľského Termalica Nieciecza zasiahol do súboja s Ugandou ako striedajúci hráč.vravel Guba pred štvrtkovým duelom.Švédsko rovnako ako Slovensko v prvom prípravnom stretnutí v SAE nestačilo na afrického súpera, keď s Pobrežím Slonoviny prehralo 1:2. Kouč Janne Andersson má podobne ako jeho náprotivok na slovenskej strane k dispozícii ligový výber bez najväčších hviezd z popredných európskych klubov.vravel Andersson. Proti Slovákom očakáva náročný duel.dodal kouč Švédska.Prípravný duel Slovensko - Švédsko je na programe 12. januára s úvodným výkopom o 13.45 SEČ. Priamy prenos odvysiela TV Dajto.