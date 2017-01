Ligový výber SR preverí Uganda, Kozák: Chlapci majú šancu ukázať sa

Na snímke tréner futbalistov Slovenska Ján Kozák. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

prípravný zápas (Abú Zabí, nedeľa 8. januára o 16.45 SEČ):



SLOVENSKO - Uganda

Abú Zabí 6. januára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia vstúpi do nového roka nedeľňajším prípravným zápasom s Ugandou, v ktorom si tréner Ján Kozák bude môcť urobiť obraz o výkonnosti širokého počtu adeptov na najcennejší dres. V jeho "ligovom výbere" totiž s výnimkou náhradného brankára Martina Dúbravku chýbajú všetci členovia kádra pre kvalifikáciu MS 2018.Šancu v súboji, ktorý sa uskutoční v rámci herného sústredenia v Abú Zabí, dostane "druhá vlna" zložená z hráčov najvyššej slovenskej súťaže a poľskej ligy. Z Česka prišiel Dúbravka a z nórskeho Lilleströmu hrotový útočník Tomáš Malec.bola Kozákova predstava o jarnej misii jeho tímu.Slovenský lodivod už nosí v hlave, akú jedenástku pošle na trávnik v dueli so 72. tímom rebríčka FIFA.Po zápase s Ugandou čakajú na jeho zverencov ďalšie tréningové jednotky, druhý a už neoficiálny, prípravný duel odohrajú Slováci vo štvrtok 12. januára o 13.45 SEČ so Švédmi.Uganda sa pripravuje na Africký pohár národov. Pred súbojom so Slovákmi si mužstvo vedené srbským kormidelníkom Milutinom Sredojevičom zmeralo sily s Tuniskom, ktorému podľahlo 0:2. Na kontinentálnom šampionáte budú súpermi Ugandy v A-skupine reprezentácie Ghany, Egypta a Mali.Najbližší duel F-skupiny kvalifikácie MS 2018 čaká na Slovákov až 26. marca, predstavia sa na Malte. Desiateho júna nastúpia v Litve.