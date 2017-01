Lind Mobler chce duálne vzdelávať žiakov: Čalúnnikov a šičiek je málo

Čalúnenie sedačky Foto: Teraz.sk/Lind Mobler Foto: Teraz.sk/Lind Mobler

Krupina 31. januára (TASR) - Jednou z firiem, ktorá sa zapojila do systému duálneho vzdelávania, je krupinská Lind Mobler Slovakia. Spoločnosť sa totiž podobne ako veľa iných na Slovensku, dostala do situácie, kedy má problém získať nových zamestnancov s odbornými zručnosťami.uviedla pre TASR personalistka spoločnosti Martina Belová.Pre duálny systém vzdelávania sa preto spojili so SOŠ drevárskou vo Zvolene.priblížila.Firma síce na začiatok chcela takto vzdelávať osem žiakov, ani tento, pomerne nízky počet sa jej ale nepodarilo naplniť. Podľa zástupcu SOŠ drevárskej Petra Leštacha, do duálneho systému vzdelávania u firmy Lind Mobler Slovakia je aktuálne prihlásených pre školský rok 2017/2018 päť študentov.podotkla Belová.Krupinská nábytkárska spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac ako 620 ľudí, čo z nej robí jedného z najväčších zamestnávateľov v Banskobystrickom kraji.pripomenula zástupkyňa firmy.Spoločnosť vyrába v Krupine už viac ako 15 rokov čalúnený sedací nábytok. V súčasnosti produkuje 145.000 kusov sedačiek ročne. Výrobky putujú výhradne na export, predovšetkým do krajín západnej a severnej Európy.