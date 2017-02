Lineup jubilejného festivalu Uprising posilnia hneď štyri hviezdy

Na archívnej fotografii návštevníci deviateho ročníka hudobného stretnutia Uprising Reggae Festival 26. augusta 2016 v Bratislave Foto: TASR - Jakub Kotian Na archívnej fotografii návštevníci deviateho ročníka hudobného stretnutia Uprising Reggae Festival 26. augusta 2016 v Bratislave Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. februára (TASR) - Obľúbený bratislavský festival Uprising čaká v lete pompézna oslava desiateho jubilea. Na Zlaté piesky prídu britské reggae, dub & jungle legendy, vo fanúšikoch právom vzbudzujú silné očakávania. Po nejakom čase sa na pódium Uprisingu 25. a 26. augusta zavítajú britské legendy Macka B, General Levy, Congo Natty aj Zion Train.Ako headliner navštívil už prvý ročník Uprisingu v roku 2008, veterán britskej reggae scény Macka B prichádza na Slovensko aj v sprievode svojej dvornej kapely Roots Ragga Band. Svojimi skills na mikrofóne upútal už v mladom veku pozornosť váženého producenta Mad Professora. Dnes, po takmer 30-ročnej kariére, má na konte 23 albumov, spoluprácu s kapelou Boba Marleyho The Wailers či Lee Scratch Perrym a napriek všetkému nejaví ani trošku chute spomaliť.Legendárny britský MC a spevák General Levy, ktorého neopakovateľný a raketový flow postaví do pozoru každého, sa na scéne pohybuje už od 90. rokov. Jeho energická šou dodnes baví ľudí na veľkých festivaloch a pódiách po celom svete a aj keď jeho meno nič nehovorí, jeho dnes už kultové hlášky - jungle is massive - či - booyaka booyaka - pozná každý.Hudobná rodina Congo Natty v zložení Rebel MC, Congo Dubz a Iron Dread (aka Phoebe) patrí medzi priekopníkov jungle. Tvorca hitov ako Get Ready či Jungle Revolution tvrdí, že aj keď mnohí umelci sa hudbou živia, jeho poslaním je hudbou žiť a venuje jej celý svoj čas. Ako to pretavil do svojej hudby, predstaví vo svojej dynamickej šou plnej poctivého ragga jungle.Štvoricu uzatvára kultová britská formácia Zion Train, ktorá sa posledné takmer tri dekády radí medzi lídrov a tiež aj zakladateľov svojho žánru. Rovnako ako Macka B patrili medzi headlinerov prvého Uprisingu. Vo svojom repertoári majú obrovskú zásobu ťažkotonážneho dubu, ktorému počas live efektovania dodávajú ten správny šmrnc živé hudobné nástroje. Zion Train príde na Slovensko v plnej sile, v kompletnom zložení aj so špeciálnou hosťkou menom Michela Grena.Desiaty ročník festivalu Uprising sa uskutoční 25. a 26. augusta v Bratislave. Už prvé mená naznačujú, že pôjde o veľkolepé oslavy jubilea jedného z najpopulárnejších festivalov u nás. Lístky na Uprising 2017 sú k dispozícii v sieti Ticketportal. Viac na webovej stránke festivalu uprising.sk.TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.