Linka MHD č. 37 v Bratislave bude premávať v kratších intervaloch

Bratislava 15. januára (TASR) – Cestujúci autobusovou linkou číslo 37, premávajúcou medzi centrom hlavného mesta a Záhorskou Bystricou, sa zvýšeného počtu spojov dočkajú 30. januára. TASR o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová.Od konca januára by tak mal autobus premávať v pracovných dňoch v čase ranných a popoludňajších špičiek každých desať minút, v súčasnosti je to počas rannej špičky 12-minútový interval, v najfrekventovanejších popoludňajších hodinách chodí autobus č. 37 každých 15 minút.Ku skráteniu intervalu spojov malo prísť už od 9. januára, podľa webu mestskej časti sa tak nestalo z technických príčin.Samospráva Záhorskej Bystrice sa naďalej uchádza aj o zriadenie úplne novej linky do centra mesta, ktorá by prechádzala cez Dúbravku. Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa odôvodňuje zavedenie novej linky rozvojom mestskej časti - vytváraním nových lokalít na bývanie a prudkým nárastom obyvateľov. "skonštatoval Krúpa.Podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala by sa však na financovaní nákladov mala podieľať i mestská časť. "uviedol Nesrovnal v liste starostovi Záhorskej Bystrice. List je zverejnený na webe mestskej časti.Krúpa si nemyslí, že požiadavka na kofinancovanie je oprávnená. Poukázal pritom na to, že hlavné mesto, v kompetencii ktorého MHD je, má vďaka zvýšenému počtu obyvateľov Záhorskej Bystrice i väčšie daňové príjmy." uviedol pre TASR.