Linkin Park zverejnili videoklip k piesni Good Goodbye

Linkin Park

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. mája (WebNoviny.sk) - Americká rocková kapela Linkin Park predstavila prostredníctvom služby YouTube videoklip k piesni Good Goodbye. V takmer štvorminútovej novinke možno vidieť frontmana skupiny Chestera Benningtona, ktorý súťaží o záchranu svojho života.Okrem neho sa v klipe predstavili aj ďalší člen formácie Mike Shinoda, rapperi Pusha T a Stormzy, ktorí v skladbe hosťujú, a bývalý basketbalista Kareem Abdul-Jabbar. Posledný menovaný sa zhostil úlohy tajomného rozhodcu, ktorý rozhodoval o spevákovom prežití.Nahrávka Good Goodbye je treťou ukážkou z pripravovaného albumu One More Light, ktorý kapela uvedie na trh 19. mája. Nahrávka bude obsahovať desať skladieb, z ktorých Linkin Park už skôr predstavili Battle Symphony a Heavy (feat. Kiiara). Krátko pred vydaním štúdiovky kapela vyrazí na svetové turné.vznikli v roku 1996 v Kalifornii a v súčasnosti v nej okrem spomínaných pôsobia Rob Bourdon, Brad Delson, Dave Farrell a Joe Hahn. Na konte majú albumy Hybrid Theory (2000), Meteora (2003), Minutes To Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012) a The Hunting Party (2014). Skupina vydala aj niekoľko EP a koncertných nahrávok, dve kompilácie či dva remixové albumy. Medzi najväčšie hity držiteľov dvoch cien Grammy patria skladby Crawling, In The End, Somewhere I Belong, Numb či What I've Done.Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.Viac k témam: hudba