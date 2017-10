Lipšic bude zastupovať svedka vraždy Valka, vyžiadal si ho sám

Daniel Lipšic Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 11. októbra (TASR) - Bývalý minister vnútra a v súčasnosti advokát Daniel Lipšic bude zastupovať kľúčového svedka vraždy a lúpežného prepadnutia prominentného právnika Ernesta Valka. Informoval o tom Lipšic na svojom konte na Facebooku.Uvedený svedok je spolupáchateľom lúpeže. Lipšic sa ho rozhodol zastupovať po konzultácii a so súhlasom najbližšej Valkovej rodiny.napísal Lipšic.Svedok, ktorého bude Lipšic zastupovať, sa rozhodol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pre dohodu na nižšom treste vo veci, v ktorej je trestne stíhaný. Ďalším dôvodom bola obava o vlastný život.Lipšic bol pred niekoľkými týždňami cez kolegu, ktorý vykonáva ex offo obhajobu v jednej trestnej veci, kontaktovaný obvineným, ktorý bol prítomný pri vražde Ernesta Valka.vysvetlil Lipšic.Podľa výpovede svedka sa na jeseň 2010 dohodol so svojím komplicom na lúpeži v dome v Limbachu. Mal mu povedať, že majiteľ domu nosí pri sebe značnú sumu peňazí v hotovosti. Po niekoľkodňovom sledovaní domu došlo k lúpeži 8. novembra s cieľom získať hotovosť.povedal Lipšic.Vraždu Ernesta Valka objasnila polícia po siedmich rokoch. Za jeho smrťou má byť lupič J. R. Denníku N to potvrdili dva zdroje z prostredia orgánov činných v trestnom konaní. Denník už v utorok (10.10.) informoval, že sa rozhodol svedčiť človek, ktorý pri nej bol.