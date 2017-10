Lipšicova zástupkyňa podľa Smeru-SD zavádza verejnosť, bol to práve on čo používal dvojaký meter

BRATISLAVA 18. októbra - Poslanecký klub strany Smer-SD vyjadruje svoje znepokojenie nad nepravdivým vyjadrením, že Daniel Lipšic ako minister spravodlivosti nikdy nepodal dovolanie, keď znalecké posudky konštatovali spoluzavinenie chodca.Uvádza sa to v reakcii poslaneckého klubu strany Smer-SD na vyjadrenie právnej zástupkyne Lipšica Evy Mišíkovej, ktorú agentúre SITA poskytol asistent podpredsedu NR SR Martina Glváča Martin Čambalík.

Podal viac ako 90 odvolaní



"Je totiž nespochybniteľné, že ako minister spravodlivosti podal viac ako 90 dovolaní a sťažností v prípadoch dopravných nehôd, v ktorých nekompromisne žiadal nepodmienečné tresty pre obvinených. Poukazoval v nich na všeobecnú potrebu prísnejšieho postihu páchateľov týchto činov z dôvodov generálnej prevencie, a to aj v prípadoch, kde zavinenie obvineného bolo na výrazne nižšej úrovni ako v jeho prípade, a zároveň bolo preukázané aj čiastočné pričinenie sa chodca k vzniku dopravnej nehody," uvádzajú poslanci Smeru na margo vyjadrenia Mišíkovej.







Ona vo svojom stanovisku uviedla, že na Slovensku minister spravodlivosti už 12 rokov nemôže podľa zákona podávať dovolanie, čo do výšky uloženého trestu, pokiaľ bol vymeraný v rámci trestnej sadzby. Podľa nej Lipšic ako minister spravodlivosti nikdy nepodal dovolanie, keď znalecké posudky konštatovali spoluzavinenie chodca, ako to bolo v jeho prípade.

Nežiadame väzenie pre Lipšica

"Chceme zdôrazniť, že nežiadame väzenie pre Daniela Lipšica. Môžeme iba zopakovať, že výzva smerom k jeho osobe spočívala práve v poukázaní na ním používaný „dvojaký meter“, a to v prípadoch, keď ide o iných alebo o jeho osobu, pričom sám s obľubou využíva takéto slovné spojenia pri komentovaní politických sporov koalície a opozície," dodáva Smer-SD s tým, že ministerka spravodlivosti má v rámci trestného poriadku niekoľko možností, o čo oprieť dovolanie.Podmienečný trest pre advokáta a bývalého politika Daniela Lipšica v súvislosti s dopravnou nehodou zo septembra minulého roka je už právoplatný. "Trestný rozkaz z 19. septembra sa stal právoplatný 10. októbra. V zákonnej lehote nebol proti nemu podaný odpor," uviedol v pondelok 16. októbra pre agentúru SITA hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.Okresný súd Bratislava III trestným rozkazom z 19. septembra uznal Lipšica za vinného z prečinu usmrtenia a odsúdil ho na trojročný trest s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu päť rokov a uložil mu tiež probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe. Súd tiež Lipšicovi uložil zákaz viesť motorové vozidlá na šesť rokov.Daniel Lipšic v septembri 2016 vo večerných hodinách na križovatke bratislavských ulíc Kutuzovova a Vajnorská zrazil 72-ročného muža, ktorý na následky zranení zomrel. Po nehode sa advokát vzdal poslaneckého mandátu.