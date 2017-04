Lipsko aj Dortmund zaváhali, Bayern môže už večer oslavovať titul

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nemecko - Bundesliga - 31. kolo:



Borussia Dortmund - 1. FC Kolín 0:0



FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:1)

Góly: 89. Muto - 31. Stindl, 46. Schulz

/L. Bénes (Mönchengladbach) do 78. min./



Werder Brémy - Hertha Berlín 2:0 (2:0)

Góly: 9. Bartels, 15. Kruse

/P. Pekarík hral do 86. min., O. Duda (obaja Hertha) prišiel na ihrisko v 62. min./



Darmstadt 98 - SC Freiburg 3:0 (2:0)

Góly: 22. Platte, 45.+1 Gondorf, 65. Schipplock



RB Lipsko - FC Ingolstadt 04 0:0

ČK: 86. Morales (Ingolstatd) po 2. ŽK

Berlín 29. apríla (TASR) - Futbalisti RB Lipsko a Borussie Dortmund zaváhali v 31. kole nemeckej Bundesligy, keď v sobotňajších domácich zápasoch zhodne uhrali so svojimi súpermi iba bezgólové remízy. Lipsko nedokázalo dobyť obranné hradby predposledného tímu tabuľky Ingolstadtu a Dortmund hral nerozhodne s 1. FC Kolín.Ich zaváhania môže využiť vedúci Bayern Mníchov. V prípade, že Bavori vo večernom dueli zvíťazia vo Wofsburgu, budú môcť v predstihu oslavovať piaty majstrovský titul v rade. Na čele tabuľky by mali tri kolá pred koncom sezóny nedostihnuteľný desaťbodový náskok pred druhým Lipskom, tretí Dortmund stráca ďalších šesť bodov.Borussia Mönchengladbach si odviezla tri body z trávnika Mainzu, kde triumfovala 2:0. Z výhry sa tešil aj slovenský stredopoliar László Bénes, ktorý hral za hostí do 78. minúty.Werder Brémy si na domácom štadióne poradil s Herthou 2:0. V základnej zostave berlínskeho tímu opäť nechýbal slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík, ktorý hral do 86. minúty, v 62. minúte prišiel na ihrisko aj jeho krajan a spoluhráč Ondrej Duda.