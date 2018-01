Lipsko nepustí v januári Keitu do Liverpoolu

Hráč Nabi Keita (vpravo) v súboji o loptu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lipsko 14. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub RB Lipsko nepustí svojho hráča Nabyho Keitu do FC Liverpool skôr, ako po konci sezóny. Informovala DPA.Stredopoliar Guiney sa už skôr dohodol na zmluve s FC Liverpool, platnosť má nadobudnúť od nasledujúcej sezóny. Po odchode Coutinha do FC Barcelona sa však objavili špekulácie, že by sa na ostrovy mohol presunúť skôr.uviedol klub na sociálnej sieti Twitter.Liverpool sa s Lipskom dohodol na prestupe Keitu, pričom anglický klub zaplatí za hráča 80 miliónov eur.uviedol športový riaditeľ Lipska Ralf Rangnick. Zároveň však pripustil, že skoršiemu odchodu Keitu by mohla pomôcť neodolateľná finančná ponuka Angličanov.