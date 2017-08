Lipták ako reprezentačný tréner končí, nahradí ho posila z Dánska

Na archívnej snímke vľavo tréner Martin Lipták. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 22. augusta (TASR) - Novým trénerom mužskej hádzanárskej reprezentácie sa stane Heine Ernst Jensen. Na poste nahradí Martina Liptáka, ktorému sa skončí zmluva 31. augusta 2017.píše sa v stanovisku zväzu.Ukončenie spolupráce prebehlo pokojne, čo potvrdil aj tréner Lipták:uviedol viceprezident SZH Ernö Kelecsényi a tvorca novej mládežníckej stratégie SZH.Štyridsaťročný Dán, ktorý v minulosti trénoval aj nemeckú ženskú reprezentáciu, pôsobí na Slovensku od augusta 2016. Jensen je technický riaditeľ SZH, má na starosti metodiku všetkých reprezentácií a regionálnych centier hádzanej. Zároveň pôsobil ako tréner ženskej reprezentácie do 17 rokov, s ktorou sa na augustových ME 2017 v Michalovciach umiestnil na 12. mieste.povedal Jensen, ktorý má zmluvu pri mužskej reprezentácií do roku 2020.