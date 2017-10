Liptákovi Pasažieri majú zastávku vo Zvolene

Z výstavy obrazov známeho slovenského maliara a scénografa Fera Liptáka (1962) s názvom Pasažieri, ktorú sprístupnili v Galérii na Tehelnej vo Zvolene. Foto: TASR - Jozef Poliak Z výstavy obrazov známeho slovenského maliara a scénografa Fera Liptáka (1962) s názvom Pasažieri, ktorú sprístupnili v Galérii na Tehelnej vo Zvolene. Foto: TASR - Jozef Poliak

Zvolen 9. októbra (TASR) - Výstavu obrazov slovenského maliara a scénografa Fera Liptáka (1962) s názvom Pasažieri sprístupnili v týchto dňoch v Galérii na Tehelnej ulici vo Zvolene. Ide o časť obrazov prezentovaných v apríli tohto roku vo francúzskom Remeši. Sú tu aj niektoré obrazy pochádzajúce z výstavy v bratislavskej DESIGN Factory.Hlavnú časť výstavy tvorí osem obrazov predstavujúcich vlak s pitoresknými postavičkami pasažierov. "Vlak sa postupne presúval do kamenných obydlí v Brhlovciach, na chvíľu išiel do Depa - ateliéru a teraz pricestoval do Zvolena," uviedol pre TASR Lipták.Prvú časť vlaku (päť obrazov) autor prvýkrát vystavoval v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. A čo vlastne predstavuje tento vlak? "Pasažieri sme vlastne my všetci. Máme pocit, akí sme mobilní a stále v pohybe, ale pritom sedíme v autách, vlakoch, možno v lietadlách s pocitom aktívneho života. Vlak pasažierov je vlastne panoptikum ľudí v jednotlivých kupé, ktorí sa vezú do cieľa," priblížil autor.F. Lipták vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Košiciach, odbor grafika a Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor divadelná scénografia. Od roku 1986 pracoval takmer vo všetkých slovenských divadlách, ale aj v divadlách v Česku a Poľsku. Je zakladateľom divadelnej spoločnosti Teatro Tatro.Spolupracoval na viac ako 100 inscenáciách doma i v zahraničí. Mnohé z nich boli ocenené na domácich aj zahraničných festivaloch. Od roku 1991 sa venuje aj filmu. Ako architekt a výtvarník spolupracoval na profilových slovenských filmoch 90. rokov.Venuje sa maľbe, ilustrácii a divadelnému plagátu. Doteraz mal okolo 25 samostatných i mnoho kolektívnych na Slovensku i v zahraničí.