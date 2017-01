Liptov ponúka v tomto roku viac ako 170 kilometrov bežeckých tratí

Ilustračná snímka Foto: Teraz.sk/P. Martinka Foto: Teraz.sk/P. Martinka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš/Ružomberok 24. januára (TASR) - Liptov ponúka milovníkom bežeckého lyžovania počas aktuálnej zimnej sezóny viac ako 170 kilometrov tratí. Ich kvalita je však závislá od dostatočného množstva prírodného snehu. Na niektorých trasách je jeho deficit, nie všetky sú preto upravené. Najviac kilometrov bežeckých trás pribudlo v okolí Ružomberka.Ružomberčania si pred sezónou zakúpili v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov stopovač na úpravu bežeckých trás. V prípade ideálnych snehových podmienok by mohli turisti využívať šesť nových trás - tri ťažké, dve stredne náročné a jednu ľahkú v celkovej dĺžke približne 95 kilometrov.povedala pre TASR PR manažérka OOCR Región Liptov Katarína Šarafínová. Bežeckú stopu nájdu záujemcovia už druhý rok aj priamo v Liptovskom Mikuláši, a to na trase cyklochodníka, ktorý spája dve najväčšie sídliská Podbreziny a Nábrežie.Bežecké trasy v regióne sú voľne prístupné a starajú sa o ne zväčša bežecké kluby a obce, ktoré majú trasy vo svojom katastri. Na úpravu využívajú skútre a v tradičných lyžiarskych strediskách aj snežné pásové vozidlá. Vyžaduje si to však nemalé finančné prostriedky, niektoré samosprávy preto priaznivcov bežeckého lyžovania žiadajú o finančné príspevky.zverejnil výzvu starosta Liptovskej Kokavy Július Porubän.Najzaujímavejšie lokality vhodné pre bežeckých lyžiarov predstaví dovolenkárom a amatérskym športovcom mapa bežeckých tratí od Západných Tatier až po Veľkú Fatru. Okrem prehľadného grafického značenia v nej nájdu informácie o dĺžke trate, prevýšení, nadmorskej výške a základné bezpečnostné pokyny a odporúčania pre bežkárov. Sprievodcu si záujemcovia môžu vyzdvihnúť v informačných centrách, prípadne ho môžu zadarmo získať od ubytovateľov.