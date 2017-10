Liptovská galéria P. M. Bohúňa vystavuje viac ako 130 diel M. Benku

Na archívnej snímke maliar Martin Benka. Foto: TASR/Ján Valko Foto: TASR/Ján Valko

Liptovský Mikuláš 20. októbra (TASR) – Obrazy jedného z najznámejších slovenských maliarov, v ktorých monumentalizoval slovenskú krajinu a heroizoval dedinských ľudí i verejnosti menej známe diela spolu tvoria výstavu pod názvom Martin Benka, človek a krajina. Otvorila ju v tomto týždni Liptovská galéria P. M. Bohúňa v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine a Múzeom Martina Benku. Pre TASR to uviedla riaditeľka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa Alena Chebeňová.Návštevníci výstavy majú možnosť vidieť viac ako 130 diel, ktoré naznačujú prierez celou tvorbou umelca.ozrejmila Chebeňová. Podľa jej slov, výber diel tematicky odráža najmä umelcov vzťah k Liptovu. Okrem olejomalieb sú vystavené aj kresby a úžitková tvorba. Napríklad návrhy na dizajn kníh, knižné ilustrácie, návrhy na známky a leptané sklá pre Kolonádový most v Piešťanoch, v ktorých sa premietli aj liptovské námety, uviedla.Pri príležitosti vystavenia Benkových diel bola uvedená do života aj nová publikácia. Tá nesie rovnomenný názov ako výstava a jej autorkou je kurátorka Monika Váleková. "povedala riaditeľka galérie. Pani Hulejová spolu so svojou vnučkou obohatila program vernisáže výstavy, informovala Chebeňová.Výstava je sprístupnená verejnosti do 7. januára 2018 vo Veľkej výstavnej sieni Liptovskej galérie P. M. Bohúňa.