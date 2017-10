Liptovský Mikuláš dostal z eurofondov 120.000 eur na poriadkovú službu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 2. októbra (TASR) – Prevencia kriminality, podpora sociálneho zabezpečenia či zmiernenie sociálneho vylúčenia Rómov. Tieto ciele naplní Miestna občianska poriadková služba, na ktorú získalo mesto Liptovský Mikuláš príspevok z eurofondov vo výške 120.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Vytvoriť by sa tak malo podľa vyjadrenia hovorkyne celkom päť nových pracovných miest.priblížil štátny tajomník ministerstva vnútra a viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič. Už v minulosti sa totiž takéto hliadky zameriavali na kontrolu obydlí, verejného poriadku či rušenie nočného pokoja. Zároveň dodáva, že v poriadkovej službe by mali byť aj tentoraz prítomní zástupcovia rómskej komunity.objasnil Urbanovič.Označení príslušníci hliadky budú pôsobiť v miestach, kde sa zdržiavajú Rómovia, vždy v čase od 07.00 do 22.00 h, uviedla hovorkyňa.uzatvára.