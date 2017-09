Liptovský Mikuláš nestrelil ani gól, Zvolen si odváža tri body

Na snímke tréner Zvolena Peter Mikula Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Góly: 4. Török (Fekiač), 20. Chovan (Ross, Kytnár), 60. Ross. Rozhodovali: Orolin, Kalina – Bogdaň, Jobbágy, vylúčení: 5:7, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1400 divákov.



Zostavy:



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Pacalaj, Tabaček, Suchý, Kuráli, Mezovský, Nádašdi, Bača, Devečka – Uram, M. Sukeľ, Spilar – Kriška, Paukovček, Rapáč – J. Sukeľ, Langhammer, Števuliak – Kabáč, Piatka, Laco



HKM Zvolen: Climie – Hraško, Bokroš, Ross, Wharton, Drgoň, Ivan, Andersons, Ťavoda – Matis. Kytnár, Chovan – Asichak, Coffman, Dziurzynski – Obdržálek, Jurík, Síkela – Török, Fekiač, Ďaloga



Hlasy po zápase:



Pavel Paukovček, tréner L. Mikuláša: "Paradoxne, o zápase rozhodla prvá tretina, v ktorej sme boli jasne lepší, ale súper dal dva góly. Chcenie síce bolo, ale urobili sme chyby, ktorých sa musíme vyvarovať. Je to šport, ale teraz už musíme rozmýšľať nad ďalším zápasom."



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Náš výkon bol podložený najmä brankárom, ktorý veľmi dobre zachytal. Následne sa od toho odrazili aj ďalší hráči. Súper nás síce prestrieľal, ale my sme boli efektívnejší. V tretej tretine bol Mikuláš nervóznejší, ale do vážnej šance sa nedostal."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 17. septembra (TASR) - Pre hokejistov Liptovského Mikuláša bol zápas so Zvolenom prvý na domácom ľade v tejto sezóne, ale divákov v úvode príliš nepotešili. Už vo 4. minúte z prvej vážnejšej šance udreli hostia, keď sa pred Košarišťanom presadil Török. V nasledujúcich minútach boli aktívnejší domáci, lenže pokusy Števuliaka, Laca a Tabačeka zneškodnil Climie.sa však podarilo v 1. tretine Liptákov doslova vyškoliť v efektivite. Dvanásť sekúnd pred koncom potrestal nedôslednú domácu obranu presnou strelou Chovan.Zvolenčanom v 2. tretine po dvoch strelených góloch rástla chuť. V 26. minúte zakončil Ťavoda, následne o 4 minúty neprekonal Košarišťana ani Chovan. V závere druhého dejstva mohli domáci znížiť. Problémy hosťom narobila najmä druhá formácia, ale Kriška v spolupráci so Suchým nechal vyniknúť Climieho.Tretia tretina upadla na kvalite z oboch strán. Hru síce režírovali domáci, ktorí sa snažili vyrovnať, lenže trápili sa v koncovke. V 50. minúte sa dostal k odrazenému puku M. Sukeľ, ale s jeho pokusom si Climie poradil. O necelých sedem minút sa ocitol v nájazde Asuchak, ktorý chcel Košarišťana prekonať blafákom, jeho strela však skončila iba na plexiskle za mikulášskou bránou. Zverenci Pavla Paukovčeka to v závere ešte skúsili v hre bez brankára, ale bol z toho iba tretí gól Zvolenčanov, keď z vlastnej obrannej modrej presne trafil Ross.