Liptovský Mikuláš podľahol Nitre, Košice zas Banskej Bystici

Tipsport Liga - 38. kolo



MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

Góly: 57. Kriška (Uhrík, Sukeľ) - 14. Šille (Cope, Slovák), 30. Slovák (Cope, Ordzovenský), 33. Paukovček (Meland, Ručkay), 35. Milam (Ordzovenský, Slovák). Rozhodovali: Snášel, Husár - Bednár, Holienka, vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše: Rudolf Huna a Cibák na 10 min - Krištof na 10 min, Versteeg 5+DKZ za krošček, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



zostavy:

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Križan (35. Nagy) – Moravčík, Stehlík, Nádašdi, Mezovský, Kadlubiak, M. Šiška, Burzala, Kabáč – Števuliak, Cibák, J. Sukeľ – Kriška, M. Sukeľ, Uram – Ru. Huna, Stümpel, Ri. Huna – Lištiak, Piatka, Uhrík



HK Nitra: Harzell – Milam, Ordzovenský, Pupák, Mezei, Versteeg, Meland, Korím – Cope, Slovák, Šille – Ručkay, Krištof, J. Šiška – Bajtek, Štefanka, Macík – Múčka, Paukovček, Piačka Rozhodca: Snášel, Husár – Bednár, Holienka

HC Košice - HC'05 iClinic Banská Bystrica 2:3 v 38. kole

HC Košice - HC 05 iClinic Banská Bystrica 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)



Góly: 34. Nagy (Šedivý), 37. Bartoš (Nagy, Šmach) - 22. Belluš (Kafka, Maťuškin), 25. Maťuškin (Bortňák), 56. Buc (Hickmott). Rozhodovali: Novák, Orolin - Výleta, Kacej (obaja ČR), vylúčení: 9:12 na 2 min, navyše: Boltun 5+DKZ za seknutie, Šedivý 2+2+DKZ - Handzuš 5+DKZ za napadnutie do oblasti hlavy a krku, Kubka na 10 min, presilovky: 1:3, oslabenia: 1:0?, 3971 divákov.



zostavy:



HC Košice: Kopřiva - Deyl, Dudáš, Koch, Matejka, Šmach, Vašíček, Jankovič, Novotný – Nagy, Boltun, Hričina – Varga, Suja, Milý – Šedivý, Jenčík, Bicek – Bartoš, Klíma, Šoltés



HC 05 iClinic Banská Bystrica: Bacashihua – Kubka, Ďatelinka, Mihálik, Luža, Maťuškin, Ťavoda, Wishart, Maione - Buc, Truchno, Hickmott - Kafka, Bortňák, Lunter - Lamper, Zigo, Matoušek – Róth, Handzuš, Belluš

Liptovský Mikuláš 13. januára (TASR) -Do zápasu 38. kola na Liptove vstúpili lepšie domáci hráči, ktorí sa už hneď po dvoch minútach dostali do dobrej šance, keď najskôr preveril Harzella Cibák, o pár sekúnd neuspel od modrej Kadlubiak. V 10. minúte sa prezentoval strelou Mazei, tú však obetavo zastavil v páde Kriška. Do vedenia sa ako prví dostali Nitrania - protiútok na začiatku 14. minúty uzavrel presnou strelou k ľavej tyči Šille. V poslednej minúte prvého dejstva zaujal aj individuálny prienik Ručkaya, ktorý sa dostal s pukom až medzi kruhmi, ale jeho strelu kryl Križan.Liptáci mali možnosť na vyrovnanie v 25. minúte, keď Uram našiel perfektne pred bránou Jakuba Sukeľa, ktorý na zadnej tyči netrafil puk ideálne. Na druhej strane o minútu tečoval Melandovu strelu pred bránou Macík, ale mikulášsky brankár bol pozorný. Nitrania po druhýkrát v zápase udreli v 30. minúte, v ktorej Slovák nikým nebránený prepálil prudkou strelou Križana. O tri minúty využili hostia presilovku, po tom čo nahodený puk Melanda ideálne tečoval pred Križanom Paukovček. Gólová sprcha na Liptákov pokračovala už o pár sekúnd, keď na konci 35. minúty Milama pálil z prvej ponad vyrážačku Križana, ktorý po tomto góle prepustil do mikulášskej brány Nagyho.V úvode tretej tretiny sa domáci snažili Nitru zatlačiť do vlastného pásma. V 43. minúte to vyskúšal Kriška, lenže jeho pokus minul len tesne nitriansku bránu. Počas nasledujúcich minút hra stratila na tempe a oba tímy sa prezentovali viacerými nepresnosťami. Strelecky to vyskúšal až v 54. minúte Štefanka, ale s jeho strelou si Nagy poradil. Do dobrej šance sa dostali domáci v 57. minúte, po tom čo Lištiak spomedzi kruhov preveril Hartzella v bráne. Liptáci sa nakoniec z gólu tešili až v samotnom závere - Uhríkovu prihrávku zužitkoval na zadnej tyči Kriška, ktorý strelou z prvej stanovil na konečných 1:4.Do prvej gólovej šance sa dostali hostia, ale obranca Wishart nebol sám pred Kopřivom úspešný. V 5. minúte hrali domáci presilovku a v nej spálili tri vyložené šance, proti Bacashihuovi neuspeli Suja, Hričina a ani Milý. V 9. minúte Handzuš hrubo fauloval Hričinu a za svoj zákrok dostal od rozhodcov trest na 5 min plus do konca zápasu. Otrasený Hričina zostal ležať na ploche, z ľadu ho napokon odniesli na nosidlách a putoval rovno do nemocnice na vyšetrenia. V 11. minúte išiel predčasne pod sprchy aj domáci Boltun, ktorý za nebezpečné seknutie protihráča dostal trest do konca stretnutia. Košičania si v závere tretiny vytvorili enormný tlak, ale v zakončení neboli úspešní.Už v úvodnej minúte druhého dejstva sa dostal do brejku domáci Varga, ale mieril vedľa. Čo sa nepodarilo jemu, dokázal v 22. min Belluš a dostal hostí do vedenia. O tri minúty neskôr využili hostia aj druhú presilovku v tejto tretine, keď Maťuškin takmer od modrej trafil presne - 0:2. Domáci potom zrýchlili hru, častejšie strieľali, dve šance mal Šedivý, ale skóre sa nemenilo. Až v 33. minúte, keď hrali Košičania presilovku, zblízka znížil Nagy. V 37. min hrali domáci pre zmenu oslabenie, obrane Banskobystričanov ušli Nagy s Bartošom a druhý menovaný vyrovnal na 2:2.V záverečnej tretine obe mužstvá pridali na dôraze. Za domácich mal dve veľké šance Bartoš, ale hostí podržal Bacashihua. Na druhej strane mal sľubnú príležitosť Róth, proti Kopřivovi však neuspel. Víťazný gól padol v 56. minúte. Hostia po tretíkrát v zápase využili presilovú hru, keď skóroval Buc a rozhodol o triumfe Banskej Bystrice.