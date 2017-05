Liptovský Mikuláš povedú v novej sezóne Paukovček a Halaj

Na archívnej snímke tréner Martina Pavel Paukovček v prvom zápase semifinále play off hokejovej Tipsport ligy HC'05 iClinic Banská Bystrica - MHC Martin 1. apríla 2017 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 1. mája (TASR) - Hokejistov MHK 32 Liptovský Mikuláš povedie v nasledujúcej sezóne nová trénerská dvojica Pavol Paukovček a Juraj Halaj. Informoval o tom oficiálny web klubu z Liptova.povedal Pavol Paukovček.V nedávno skončenej sezóne stáli obaja tréneri na striedačke Martina, s ktorým to dotiahli až do semifinále play off. V ňom podľahli neskoršiemu víťazovi Banskej Bystrici.