Liptovský Mikuláš v 12. kole podľahol tímu Nových Zámkov

Na archívnej snímke hráči Nových Zámkov. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC Mikron Nové Zámky 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)



Góly: 48. Rapáč (Uram) – 28. Dubinin (Raenko, K. Jass), 32. Špirko (Zbořil, Hruška), 42. Fábry (Špirko), Rozhodovali: Kalina, Orolin – Jobbágy, Bogdaň, výlučenia 3:7, presilovky 1:0, oslabenia 0:1, 600 divákov



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Suchý, Kuráli, Pacalaj, Tabaček, Devečka, Nádašdi, Moravčík – Števuliak, Paukovček, Rapáč – Piatka, Langhammer, Spilar – Uram, M. Sukeľ, Kriška – Laco, Lištiak, J. Sukeľ



HC Mikron Nové Zámky: Kováč – Plašil, M. Jass, Salija, Prapavessis, Hruška, Kovačevič, Hain, Šimek – Raenko, Dubinin, K. Jass – Cetkovský, Špirko, Zbořil – Surovka, Šimun, Varga – Fábry, Klenko, Lantoši

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 15. októbra (TASR) - Liptáci mali dobrý vstup do zápasu. Po šesťdesiatichdvoch sekundách mohol domácich poslať do vedenia Piatka, ale pred Kováčom neuspel. Prvú vážnu šancu mali hostia až v 11. minúte, ale s Jasovou strelou si Košarišťan poradil. V závere prvej tretiny individuálne prenikol Paukovček, dostal sa do zakončenia, no Kováč včas zasiahol.Hostia začali aktívnejšie, z čoho pramenil úvodný gól v zápase. V 28. minúte spomezdi kruhov prepálil mikulášskeho brankára Dubinin. O necelé štyri minúty sa hostia z gólu tešili druhýkrát, keď Špirko v dorážke prekonal Košarišťaňa. Pár sekúnd koncom druhého dejstva mohol znížiť Kriška, lenže na Kováča nevyzrel.Domácim sa na súpera podarilo dotiahnuť v 48. minúte, ktorý sa z dorážky nemýlil. O štyri minúty neskôr sa po Nádašdiho zakončení ocitol pred Kováčom Uram, ale ten pod tlakom nezakončil presne. V závere si síce domáci vypracovali optický tlak na súpera, ale do vážnej šance sa už nedostali.