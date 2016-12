Liptovský Mikuláš zdolal Martin, domáci viedli už po dvoch minútach

Na snímke tréner Liptovského Mikuláša Róbert Spišák, archívna snímka Foto: TASR – Branislav Račko Foto: TASR – Branislav Račko

MHK 32 Liptovský Mikuláš - MHC Martin 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 32. Uram (Kriška), 57. Ru. Huna (Ro. Huna, Kadlubiak), 60. Nádašdi – 60. Koyš (Heizer). Rozhodovali: Orolin – Bogdaň, Gajan, vylúčení: 7:7, presilovky: 1:0, oslabenia 1:0, 1950 divákov



Zostavy:



Liptovský Mikuláš: Križan – Burzala, Stehlík, Nádašdi, Mezovský, Šiška, Makovský, Kadlubiak, Moravčík – Števuliak, Cibák, J. Sukeľ – Kriška, M. Sukeľ, Uram – Ru. Huna, Ro. Huna, Ri. Huna – Kabáč, Stümpel, Uhrík



Martin: Dzubina – Pulli, Bačík, Pacalaj, Brňák, Salija, Dvořák, Rusina, Fabian – Rapáč, Heizer, Koyš – Dlouhy, Galamboš, Varga – Korostin, Pokrivčák, Markovič – Rzavský, Surovka, Mráz

HC Košice - HKM Zvolen 2:0

HC Košice - HKM Zvolen 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 38. Nagy (Varga), 58. Varga (Bartoš, Klíma). Rozhodovali: Novák - Bednár, Gavalier, vylúčení: 4:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 4255 divákov.



Zostavy:



HC Košice: Habal - Dudáš, Deyl, Koch, Šedivý, Jankovič, Matejka, Vašíček - Bicek, Suja, Nagy - Milý, Boltun, Šoltés - Varga, Klíma, Hričina - Vrábeľ, Bartoš, Novotný - Hruška



HKM Zvolen: Šimko - Krejči, M. Novák, Valenta, Hraško, Plechanov, L. Dubeň, Habšuda, Hataš – L. Novák, Zuzin, Klhůfek – Majdan, L. Jurík, Šišovský – Žilka, Síkela, Ďaloga – Tatár, Jakubík, Iždinský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 28. decembra (TASR) - Zápas sa začal vyvíjať lepšie pre domácich hráčov, ktorí sa hneď po dvoch minútach mohli dostať do vedenia. Spolupráca bratov Hunovcov - Richarda a Róberta sa však gólom neskončila. Už o niekoľko sekúnd martinskej obrane unikol Stümpel, ktorý v nájazde brankára Dzubinu neprekonal. Hosťom sa nepodarilo vypracovať tlak ani v 7. minúte, keď necelú minútu hrali presilovku o dvoch hráčov. V 19. minúte sa vyznamenal Dzubina po strele Stümpela, o pár sekúnd neskôr mieril Mikulášan Jakub Sukeľ na opačnej strane klziska iba do žrde.V podobne dobrej situácii sa ocitli Liptáci aj na začiatku druhej tretiny. V 21. minúte Matúš Sukeľ vo vyloženej šanci neposlal puk do odkrytej časti Dzubinovej brány. Martinčania sa strelecky prejavili v 26. minúte, konkrétne Heizer, ktorý preveril brankára Križana. Od 30. minúty sa museli hostia zaobísť aj bez trénera Paukovčeka, ktorého rozhodca Orolin vykázal zo striedačky. To, čo sa Martinčanom v početnej výhode o dvoch hráčov nepodarilo, to Liptáci v 32. minúte pretavili do gólu. Kriška našiel prihrávkou medzi kruhmi Urama, ktorý strelou z prvej namieril presne k pravej žrdi - 1:0. V závere druhého dejstva sa hostia z Martina snažili o vyrovnanie. V 37. minúte Bačikova strela od modrej skončila u Križana, podobne bol mikulášsky brankár úspešný aj o tridsať sekúnd, keď vyrazil pokus Pacalaja.V 41. minúte Korosin síce našiel presnou prihrávkou Markoviča, ale zakončenie mu zmarila mikulášska obrana. Zhruba o dvadsať sekúnd sa individuálne snažil presadiť Koyš, ale taktiež bez zakončenia. Útočnú prevahu mali hostia aj v 48. minúte, po tom, čo na trestnú lavicu zamieril Stehlík. Martinčania síce zatlačili Liptákov vo vlastnom pásme, ale vážnejšiu šancu si nevypracovali. V 51. minúte našiel Stümpel pred bránou Urama, ale ten vo vyloženej pozícii vypálil iba do bočnej siete. Domácim sa podarilo poistiť si vedenie v 57. minúte a to počas oslabenia. Robert Huna zachytil puk na modrej čiare, prihrávkou našiel brata Rudolfa, ktorý v nájazde prekonal Dzubinu - 2:0. Už keď to vyzeralo, že Liptáci si vedenie postrážia, prišla odpoveď Martinčanov, ktorí v 60. minúte znížil zásluhou Koyša - 2:1. Gólovú bodku stanovil štrnásť sekúnd pred koncom domáci Nádašdi, ktorý zo stredného pásma poslal puk do prázdnej martinskej brány a spečatil na konečných 3:1.Prvá tretina zápasu druhého tímu s piatym divákov príliš nenadchla. Viac z hry mali domáci hráči, šance Biceka či Boltuna však zostali nevyužité. Bezgólové skóre sa nezmenilo ani po presilovkách Zvolenčanov v 12., resp. Košičanov v 14. minúte.Zvolenčania si v úvode druhej časti vypracovali niekoľko príležitostí, Habal však viacerými zákrokmi podržal svoj tím. Presilovka Košičanov v 29. minúte priniesla sľubnú príležitosť Zvolenčana Juríka, ale ani on neprekvapil domáceho brankára. V 38. minúte v situácii dvoch proti dvom prebral Vargovu prihrávku Nagy, aj so šťastím sa zbavil obrancu Krejčiho a prestrelil Šimka - 1:0.V 47. minúte si hostia vytvorili tlak, do nádejnej príležitosti sa dostal Lukáš Novák, ale pokusom spomedzi kruhov neuspel. O vyrovnanie sa snažil aj Sikela, ale aj jeho bekhendový pokus Habal zmaril. V 54. minúte, počas štvrtej presilovky hostí, sa hralo pred Habalom, ani strelecký pokus Majdana však košického brankára neprekvapil. Šance hostí na bodový zisk výrazne klesli v 58. minúte. Bartoš zaviezol puk do útočného pásma a prihrávku od skúseného veterána pred odkrytú bránku využil Tibor Varga - 2:0. Hostia v závere zápasu skúsili aj hru so šiestimi hráčmi, ale brankárovi Habalovi už piate čisté konto v sezóne nepokazili.