Lischka: Ak Trump prezradil informácie, je bezpečnostným rizikom

Brusel/Berlín/Washington 16. mája (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ nemenovanej európskej tajnej služby dnes pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) povedal, že jeho krajina si zrejme prestane vymieňať informácie so Spojenými štátmi, ak sa potvrdí, že prezident USA Donald Trump poskytol utajované podrobnosti ruským predstaviteľom.Pracovník uviedol, že výmena informácií "Európsky predstaviteľ sa takto vyjadril pod podmienkou, že on ani jeho krajina nebudú identifikovaní, pretože nie je poverený verejne hovoriť o tejto záležitosti.Vplyvný nemecký zákonodarca Burkhard Lischka takisto vyjadril obavy nad správami, že prezident USA Trump odhalil prísne utajované informácie o extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) ruským predstaviteľom.Lischka zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) povedal pre agentúru AP, že "Lischka, ktorý je členom výboru nemeckého parlamentu pre dohľad nad spravodajskými službami, poznamenal, že Trump má prístup kZákonodarca z SPD vyhlásil, že ak americký prezident "svojvoľne odovzdal tieto informácie ďalším vládam, potom sa Trump stáva bezpečnostným rizikom pre celý západný svet".Nemecko je veľmi závislé od amerických tajných služieb.Trump dnes priznal, že vysokopostaveným ruským predstaviteľom prezradil. Reagoval tak na pondelňajší článok amerického denníka Washington Post, že Trump minulý týždeň odhalil Rusom tajné špionážne informácie.Podľa Washington Postu to Trump urobil na stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, a tým ohrozil zdroj špionážnych informácií o Islamskom štáte. Na schôdzke bol aj ruský veľvyslanec v USA Sergej Kisľak. Trump im obom v Oválnej pracovni hovoril o teroristickej hrozbe Islamského štátu, vzťahujúcej sa na použitie laptopov na palubách lietadiel. Malo ísť pritom o také citlivé údaje, že detaily Washington nevydal ani svojim spojencom a prístup k nim bol prísne obmedzený aj v rámci americkej vlády.Šéf Bieleho domu dnes ešte na Twitteri napísal, že viac pozornosti by sa malo venovať tomu, kto odovzdáva informácie médiám. V tvíte sa bránil, že on má "absolútne právo" šíriť informácie, aké chce.V nasledujúcim tvíte Trump dodal, že dnes už odvolaného riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho a ďalších "