List pre EK: Maďarská vláda neupraví novelu vysokoškolského zákona

Budapešť 25. mája (TASR) - Maďarská vláda pripravila odpoveď pre Európsku komisiu (EK), ktorá 26. apríla poslala Maďarsku formálny list obsahujúci právnu analýzu novely maďarského zákona o vysokých školách. Ako dnes uviedol spravodajský server hvg.hu, kabinet maďarského premiéra Viktora Orbána považuje novelu za bezchybnú a preto ju nemieni upravovať.Analýza komisie je prvým krokom k začatiu právneho konania voči členskému štátu pre porušenie legislatívy EÚ. EK v tomto prvom právnom kroku poukázala na to, že novela maďarského zákona je v rozpore s európskymi pravidlami. Budapešť musí do mesiaca odpovedať. Ak Maďarsko právne zistenia EK nevyvráti, bude čeliť konaniu vo veci porušenia právnych predpisov EÚ.Podľa Orbánovej vlády novela zákona schválená v apríli neporušuje slobodu poskytovania služieb, ani slobodu vzdelávania či ďalšie predpisy EÚ, a preto ju nemieni upraviť, píše sa v liste, ktorý podľa informácií servera pripravil maďarský rezort spravodlivosti.Ministerstvo argumentuje okrem iného aj tým, že bez komisiou kritizovanej novely vysokoškolského zákona by nebolo možné zaručiť v Maďarsku kvalitu vzdelávania. Novela totiž podľa neho zabraňuje tomu, aby v krajine fungovali vzdelávacie inštitúcie, ktoré vydávajúvysokoškolské diplomy.EK skonštatovala, že novela maďarského vysokoškolského zákona nie je v súlade s viacerými európskymi pravidlami, konkrétne so slobodou poskytovania služieb a podnikania, akademickou slobodou a právom na vzdelávanie.Podľa novely vysokoškolského zákona prijatej 4. apríla bude môcť zahraničná univerzita pôsobiť na maďarskom území jedine v prípade, ak funguje aj v štáte svojho pôvodu. Ďalej bude potrebné do pol roka od nadobudnutia účinnosti novely uzatvoriť príslušnú medzištátnu dohodu medzi Maďarskom a danou krajinou. Proti uvedeným zmenám zorganizovali v Budapešti viacero demonštrácií. Na najväčšiu z nich prišlo 9. apríla 80.000 ľudí.Podľa kritikov je cieľom tejto novely znemožniť fungovanie Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (CEU), ktorú financuje americký finančník maďarského pôvodu George Soros.