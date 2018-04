Litera fest 2018 predstaví desiatku najlepších slovenských kníh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. apríla (TASR) - V Bratislave sa v pondelok začína 13. ročník multižánrového festivalu spojeného so slovenskou literárnou cenou Anasoft litera. Program litera festu prináša čítania a rozhovory s desiatkou slovenských spisovateľov a spisovateliek, ktorí sú nominovaní na cenu Anasoft litera v aktuálnom ročníku. Okrem autorských čítaní všetkých finalistov a rôznych diskusií či prezentácií čaká návštevníkov výnimočne aj tanečná inscenácia.Festival otvoria čítania a rozhovory s dvoma autormi, ktorých spája divadlo a naoko bizarné knihy. V Café Berlinka SNG sa o 18.00 h predstavia Daniel Majling, dramaturg v Slovenskom národnom divadle, s prvou prozaickou knihou Ruzká klazika, v ktorej vtipne napodobňuje ruskú literatúru z obdobia realizmu, a Dušan Vicen, laureát mnohých cien za dramatické a rozhlasové texty. V roku 2017 sa však vrátil k prozaickej tvorbe s románom Dotyk s absolútnom. Úvodný večer spestrí koncert, na ktorom vystúpia Sisa Feher & Fehero rocher. Quartet slovenskej multižánrovej speváčky a skladateľky Sisy Fehérovej vydal v júni 2016 svoj debutový album Cirrus. Zahrali si napríklad pred Richardom Bonom, Esperanzou Spalding či Avishai Cohen Trio. V ich autorskom repertoári nájdu hudobní fanúšikovia hlavne spojenie jazzu a alternatívy, no neprehliadnuteľné sú aj prvky soulu a world music. V ich tvorbe sa objavila aj slovenská ľudová hudba s nápaditými aranžmánmi.Sviatok slovenskej súčasnej prózy potrvá do soboty 28. apríla. Predstaví všetkých finalistov tohtoročnej Anasoft litery. Desiatku dopĺňajú autori a diela Etela Farkašová (Scenár), Peter Macsovszky (Povrch vašej planéty), Jana Micenková (Sladký život), Mária Modrovich (Flešbek), Richard Pupala (Čierny zošit), Vanda Rozenbergová (Muž z jamy a deti z lásky), Alexandra Salmela (Antihrdina) a Pavel Vilikovský (Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa).V rámci festivalu predstavia aj redizajn obálok kníh minuloročných finalistov z dielne Laboratória typografie Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v projekte RE-BOOK. V programe figuruje tiež tanečná inscenácia Divadla Štúdia tanca z Banskej Bystrice - Ghost/Prízrak, ktorá spája tvorivé živly medzinárodne pôsobiaceho choreografa Petra Miku a slovenského hudobného skladateľa Petra Zagara. Inscenáciu uvedie litera fest v bratislavskej premiére.Dejiskom festivalu sú Satori Stage, Nová Cvernovka, kníhkupectvo Martinus na Obchodnej, Artforum, A4 - priestor súčasnej kultúry, Pistoriho palác a Kultúrne centrum Modra.Vstup na väčšinu podujatí je voľný.Ďalšie informácie nájdu záujemcovia na www.anasoftlitera.sk.