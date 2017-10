Literárnu Cenu súrodencov Schollovcov 2017 získal Líbyjčan z New Yorku

Na snímke Hisham Matar. Foto: Facebook Foto: Facebook

Mníchov 5. októbra (TASR) - Cenu súrodencov Schollovcov 2017 si 20. novembra prevezme v Mníchove potomok libyjských rodičov, rodák z New Yorku žijúci v Londýne Hisham Matar (47) za knihu známu pod anglickým distribučným názvom The Return o hľadaní otca v severoafrickej krajine.V zdôvodnení výberu laureáta, ktorého za rovnakú prácu ocenili už Pulitzerovou cenou, sa zdôrazňuje precíznosť, s ktorou autor popísal rozhovory s množstvom nutne nevysloveného a ktorá šokuje čitateľa.Autorovi, ktorý vyrastal v Tripolise a s blízkymi neskôr emigroval do susedného Egypta, kde našiel útočisko v Káhire, sa otec - podnikateľ a niekdajší diplomat - stratil z očí v čase, keď mal Hisham Matar 20 rokov. Vysvitlo, že ho ako vodcu skupiny odporu proti Muammarovi Kaddáfímu uniesli a neskôr uväznili v obávanej väznici v Tripolise.Matar v ocenenom diele popisuje, ako sa v roku 2012 po revolučných udalostiach v Líbyi vydal do krajiny svojich predkov a pátral tam po otcovi. Najskôr sa objavili úvahy, že hľadaný mohol byť medzi obeťami masakry na väzenskom dvore z roku 1996, avšak neskôr vysvitlo, že ho živého videli aj neskôr.Ocenenie dotované sumou 10.000 eur udeľujú každoročne od roku 1980. Cenu udeľujú literárnym dielam, ktorých charakteristikou je duchovná nezávislosť autora a predpoklad pre podporu občianskej slobody, morálnej, intelektuálnej a estetickej odvahy i pre poskytnutie dôležitých impulzov na formovanie pocitu zodpovednosti. Cena nesie meno Sophie a Hansa Schollovcov, popravených vo februári 1943 v Mníchove za odboj proti fašistom.Prvým nositeľom spomínanej ceny sa stal svojho času dramatik a prozaik Rolf Hochhuth. V dlhom zozname ocenených figurujú aj mená Franza Fühmanna, Jürgena Habermasa, Christy Wolfovej, Victora Klemperera, Saula Friedländera či Roberta Saviana.Vlani sa laureátkou ocenenia stala francúzska nezávislá novinárka Garance Le Caisne, autorka knihy Opération César, v ktorej sprostredkovala príbeh sýrskeho armádneho fotografa. Ten skopíroval a prepašoval do zahraničia v priebehu dvoch rokov desaťtisíce fotografií zavraždených zo žalárov Asadovho režimu.