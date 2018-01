Literárny fond udelí literárne ceny a prémie za uplynulý rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 23. januára (TASR) - Literárny fond, výbor sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literárne ceny a prémie za rok 2017. Na udelenie ceny budú kandidovať diela z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby, realizovanej v divadle, rozhlase, filme, televízii. Výbor súčasne udeľuje aj prémie pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené cenou.Literárny fond udelí cenu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v minulom roku, Cenu Ivana Kraska za slovenský debut, pričom vekový hranica je do 35 rokov, a cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny.Ďalej fond udelí cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny a cenu Alexandra Pavloviča za literárne dielo napísané po rusínsky a za preklad literárneho diela zo slovenčiny do rusínčiny v uplynulom roku.Ceny a prémie možno udeliť iba tvorcom, ktorí odvádzajú do Literárneho fondu 2-percentné príspevky v zmysle zákona o umeleckých fondoch a majú trvalý pobyt na území SR, za dielo realizované na Slovensku.V tejto súvislosti sa fond obracia na všetky vydavateľstvá krásnej literatúry na Slovensku, ako aj na samotných autorov diel, aby do 15. marca poslali návrhy na ocenenie a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré vyšli v roku 2017 v prvom vydaní. Knihy poslané po tomto termíne nebudú akceptované. Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta a adresu autora. S návrhmi treba poslať bezpodmienečne tri výtlačky navrhnutého diela na adresu: Literárny fond, Sekcia pre pôvodnú literatúru, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1.TASR informovala Anna Bédiová.