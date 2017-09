Literárny fond udelil ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil za diela, ktoré vyšli v predchádzajúcom roku 2016 cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016,21. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. septembra (TASR) – Sekcia pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu (LF) ocenila dnes popoludní v bratislavskom Zichyho paláci najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry za rok 2016. Cenami a prémiami ocenila viac ako tri desiatky odborných publikácií, ktoré boli vydané v minulom roku.V kategórii spoločenské vedy patrí ocenenie Igorovi Palúšovi, Michalovi Jesenkovi, Lukášovi Olexovi a Júlii Ondrovej za dielo Ústavné právo Slovenskej republiky. V kategórii biologické a lekárske vedy Milanovi Bucovi za knihu Autoimunita a autoimunitné choroby, v kategórii prírodné a technické vedy Jozefovi Májskemu a Tomášovi Derkovi za dielo Od Karibiku po Andy.Prémie za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy organizátori odovzdali Vladimírovi Leškovi, Róbertovi Stojkovi a kolektívu za dielo Heidegger, metafyzika a Gréci, Brigite Schmögnerovej za dielo Kniha o vládnutí, Norme Urbanovej, Barbore Kosovej, Ľubici Szerdovej-Veľasovej a kolektívu za dielo Levoča – Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Prémia patrí aj Diane Duchoňovej a Tünde Lengyelovej za dielo Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku: radosti slávností, strasti každodennosti, Jozefovi Tancerovi za knihu Rozviazané jazyky s podtitulom Ako sme hovorili v starej Bratislave, Pavlovi Hrivíkovi za dielo Európska integrácia a základ fungovania Európskej únie, ako aj Jánovi Zozuľakovi za knihu Byzantská filozofia.Prémiu v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra získali ocenenie Jozef Rovenský, Juraj Payer, Manfred Herold a kolektív za dielo Dictionary of Rheumatology, Richard Senček, Michal Várošík a kolektív za dielo Sielnica od A po Z.V kategórii biologické a lekárske vedy bol prémiou odmenený Igor Riečanský za dielo Slovenská kardiológia 1919 - 2016, Monika Laššánová, Rastislav Sysák, Pavol Šiarnik a Branislav Kollár za knihu Epilepsia a žena, Miroslav Borovský, Juraj Payer a kolektív za dielo Gynekologická endokrinológia.Prémiou v kategórii prírodné a technické vedy boli ocenení Michal Fečkan a Michal Pospíšil za dielo Poincaré-Andronov-Melnikov Analysis for Non – Smooth Systems, Nina Bartošová a Katarína Haberlandová za knihu Industriál očami odborníkov/pamätníkov, Stanislav Žiaran za dielo Nízkofrekvenčný hluk a kmitanie, Vladimír Novák a Hana Hlaváčiková za dielo Hydrológia pôdy. Prémiu v tejto kategórii získal aj Miroslav Hudec za dielo Fuzziness in Information Systems – How to Deal with Crips and Fuzzy Data in Selection, Classification, and Summarization, a Marián Schwarz za dielo Chémia životného prostredia.Prémiu za trojročný vedecký ohlas za rok 2017 získalo celkom deväť autorov, medzi nimi Mária Bačíková, Marek Majdan a Ivo Petráš. Sekcia pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu dnes udelila aj deväť ocenení vo forme prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo.povedal pre TASR Andrej Ferko, člen výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru.Podrobný zoznam všetkých ocenení zverejnil Literárny fond na svojej webovej stránke.