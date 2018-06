Literárny týždenník píše o knihe Juríka Dialógy s hviezdami literatúry

Literárny týždenník. Foto: spolokspisovatelov.sk Foto: spolokspisovatelov.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - Vstupným materiálom do najnovšieho dvojčísla Literárneho týždenníka (23-24) je esej kameramana Rudolfa Ferkao atmosfére podpisovania Bratislavskej deklarácie 3. augusta 1968 v Primaciálnom paláci a o histórii vzniku raritnej fotografie - portrétu Alexandra Dubčeka, ktorá obletela celý svet.Šéfredaktor Pavol Dinka sa v stĺpcovom úvodníku s názvomzameral na právo občana, prípadne inštitúcie na opravu a ospravedlnenie v médiu, ktoré uviedlo nepravdivú alebo dehonestujúcu informáciu.Zahraničnopolitický komentáro nedávnom stretnutí najvyšších štátnych predstaviteľov USA a KĽDR napísal František Škvrnda. Príspevok Branislava Fábryhosa zameriava na machinácie pri voľbe usporiadateľa tohto vrcholného celosvetového podujatia a na viacerých príkladoch z bližšej i vzdialenejšej minulosti poukazuje na to, že nie vždy všetko bolo čisté.Netradičné zamyslenie nad storočnicou Česko-Slovenskanapísal René Pavlík. Článok je prierezom historických udalostí, ktoré viedli k vzniku česko-slovenskej štátnosti a vyúsťuje do kritických konštatovaní na adresu viacerých politikov a inštitúcií, ktoré našu štátnosť spochybňujú a očierňujú jej súčasný vývin.Esej k 75. narodeninám profesora Mariána Marka Stolárika, ktorý od útleho detstva žije v Kanade a zaslúžil sa o šírenie slovenčiny a slovenskej kultúry aj na svojom univerzitnom pracovisku, napísal Emil Vontorčík. Príspevok má názovPremiéru Pucciniho Toscy v opere SND v širšej študijnej recenziihodnotí muzikologička Terézia Ursínyová. Recenziu na uvedenie Björnsonovej hryna scéne Štúdia činohry SND napísal Vladimír Blaho.Celostránkové rozhovory s poetkou Hanou Koškovou a prozaikom Jaroslavom Klusom pripravili Etela Farkašová a Roman Michelko. Prvý má názov, druhýRubrikuktorá je zároveň aj črtou o maliarke.Parametre filozofickej štúdie má úvaha Ivana Bindasa, v ktorej vyslovil aj myšlienku, žeProzaik Ľuboš Jurík je známy aj publicistickými knihami rozhovorov s poprednými osobnosťami sveta. Najnovšie mu vyšla kniha rozhovorov, ktorá je síce výberom z predchádzajúcich kníh tohto charakteru, no texty sú v nej publikované už bez cenzúrnych zásahov. Medzi hviezdami svetovej literatúry tu nájdeme aj Milana Rúfusa a Ladislava Ťažkého. Úvahu nad hodnotami publikácie napísal Dušan Mikolaj.Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Ruženy Šípkovej na básnický debut Matúša Nižňanského. Recenzný charakter majú aj širšie koncipované úvahy mimo rubriky, a to zamyslenie Jána Čomaja nad knihou Dušana a Miloslava Čaplovičovcova zamyslenie Jozefa Špačka nad antológiou súčasnej slovenskej a českej poézieNajdôležitejšou správou z informačno-spoločenskej rubriky je článok predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielikao výsledku súdneho konania v kauze Domu spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave.