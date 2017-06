Literárny týždenník píše o zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. júna (TASR) - Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka (23-24) prináša informácie o priebehu členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov v Žiline 7. júna. Článok pod názvom Pozitívna bilancia úloh - náročné ciele do budúcnosti autorsky a redakčne pripravil Štefan Cifra. Číslo zároveň uverejňuje plné znenie prijatých dokumentov. Sú to: Uznesenie Členského zhromaždenia SSS zo dňa 7. júna 2017 v Žiline, Programové vyhlásenie Členského zhromaždenia SSS, Správa kontrolnej komisie SSS za roky 2014-2016 a Správa o riešení majetkovoprávnych otázok spojených s nehnuteľným majetkom SSS.V Programovom vyhlásení sa okrem iného konštatuje:Do tohto bloku treba ešte zaradiť publikovanie pozdravných listov zhromaždeniu, medzi ktorými bol aj list od Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja, a tiež prvú časť diskusných príspevkov, ktoré na zhromaždení odzneli. V tomto čísle sú to vystúpenia slovenskej spisovateľky z Dolnej zeme Viery Benkovej a poetky a prozaičky Ivy Vranskej Rojkovej, ktorá svoje vystúpenie nadpísala titulkom Anarchia ducha hubí dušu národa.Strana o scénickom umení recenzne zaznamenáva premiéru „operných jednoaktoviek“ Sergeja Rachmaninova Aleko a lyrickú operu Piotra Iľjiča Čajkovského Iolanta. Obe diela naštudoval súbor Štátnej opery v Banskej Bystrici a uviedol ich ako poslednú premiéru v sezóne 2016/2017, a to v pôvodnom ruskom jazyku. Autorkou recenzie je Terézia Ursínyová.Autorom recenzie o inscenácii súčasnej slovenskej drámy Rodáci z pera autorskej dvojice Valérie Schulczovej a Romana Olekšáka, ktorú naštudovala činohra SND v Bratislave, je Milan Polák.Populárny publicistický žáner rozhovoru v čísle prezentuje rozhovor Pavla Tomašoviča s poetkou a výtvarníčkou Vilmou Holickou a rozhovor Ľudmily Ješkovej s prozaikom a zberateľom slovenských povestí Gejzom Sádeckým.Epický žáner je zastúpený poviedkou Martina Vlada Mesto a úryvkom z dlhšej prózy Pavla Kalla Dôstojná rozlúčka a lyrický žáner ukážkami z najnovšej tvorby Igora Válka a súčasného lužickosrbského básnika Bena Budara v preklade Petra Čačka a Ľubomíra Feldeka. Filozofujúcu esej Fenomén smrti v poézii Jozefa Leikerta napísal Dalimír Hajko.Z recenznej rubriky treba zaznamenať recenziu Františka Škvrndu na knihu trojice autorov - Ľudovít Števko, Marek Mahút a Vladimír Mohorita - Vojna v tieni majdanu s podtitulom Pravda o ukrajinskom konflikte a recenziu Alexandra Halvoníka na knižný súbor recenzií a literárnych úvah prozaika Jozefa Špačka Od slova do SLOVA. Charakter úvahovej recenzie má aj stať Vincenta Šabíka Bradlo ako pyramída o knihe Zbyněka Ludvíka a Václava Bureša Černá kniha minulosti s podtitulom „Zločiny proti lidskosti na území ČSR po roce 1945 a po únoru 1948 - kruté vzpomínky“ a s venovaním „Spoločenská rubrika zaznamenáva „Spomienku na D. Machalu“, ktorá sa uskutočnila na večernej omši v šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie, ružomberské a trnavské literárne podujatia SSS, večer venovaný Miroslavovi Válkovi, informácie o literárnych súťažiach, avízo slávnostnej prezentácie knihy Janka Kupalu Ktože to tam ide?, ktorá sa uskutoční v Minsku, i dva nekrológy za výtvarnými umelcami - Jozefom Jankovičom a Emilom Venkovom.