Literárny týždenník ponúka rozhovor so slovenským filozofom T. Münzom

Literárny týždenník Foto: Printscreen Literárny týždenník Foto: Printscreen Literárny týždenník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Vstupným materiálom najnovšieho dvojčísla Literárneho týždenníka (33-34) je reportáž Štefana Cifru Jedinečný festival poézie v Srbsku o 54. ročníku belehradského stretnutia európskych i zámorských spisovateľov. Na festivale sa zúčastnilo 35 básnikov z 21 štátov. Bol venovaný 150. výročiu úmrtia svetoznámeho francúzskeho básnika Charla Boudelaira a okrúhlym jubileám viacerých klasických srbských básnikov. Súčasnú slovenskú lyriku zastupovali autor reportáže a básnik Boris Brendza. Reportáž presahuje na stranu dva a na vstupnej strane ju uvádza fotomontáž z podujatí festivalu.Charakter vnútropolitického komentára má vstupná stĺpcová esej Pavla Dinku Para a ľad..., v ktorej autor upozorňuje na informačné manipulácie súčasných printových i elektronických médií, ktoré čoraz okatejšie slúžia záujmom svojich chlebodarcov.Vnútropolitickým komentárom je aj úvaha Ľudovíta Števka Byť či nebyť v jadre?Prvý zahraničnopolitický komentár na tému Možné následky kurdského referenda napísal Branislav Fábry, v druhom komentári sa nad možným povolebným vývojom v Nemecku zamýšľa František Škvrnda. Komentár má názov Kade pôjde Nemecko?Autormi celostranových filozofujúcich esejí Všetko vo všetkom a poézia par excellence a Migrácia a extrémizmus medzi nami sú Teofil Klas a Pavol Tomašovič. Autor prvej eseje sa zamýšľa nad prognózou dlhodobejšieho vývinu ľudstva, a to aj z pohľadu univerza, autor druhej eseje nastoľuje súčasnú horúcu tému sveta a pokúša sa z nej nájsť východisko v duchu kresťanských zásad a v súčasnosti hlásaných tzv. európskych hodnôt.Z oblasti scénického umenia číslo prináša recenznú úvahu Terézie Ursínyovej Z hudobného leta do opernej jesene o letných hudobných podujatiach v Bratislave, dramaturgický prehľad z pera Jany Nežatickej o pripravovaných inscenáciách v Divadle Andreja Bagara v Nitre v nastávajúcej sezóne, recenziu Miroslavy Čiernej o slovenskej premiére Kusturicovho filmu Na mliečnej ceste (názov – Nikto nie je ako pred vojnou) a recenznú poznámku Eduarda Grečnera na slovenský film Out.Autorom polemického článku Inštalácie a inštalatéri o výtvarných podujatiach v bratislavskej Kunsthalle je Gustáv Murín.Kultúrno-historickú štúdiu publicistického charakteru Svätyňa osvety a vzdelanosti s podtitulom Skice k 155. výročiu Prvého slovenského evanjelického a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej napísal Július Lomenčík.Z publicistických žánrov treba zaznamenať rozhovor s významným slovenským filozofom Teodorom Münzom, ktorý pod názvom Na nebi zostali už len oblaky pripravila Etela Farkašová.Lyrika je v čísle zastúpená ukážkami z najnovšej tvorby Michala Záletu a ukážkami z tvorby súčasného srbského básnika Miroslava Aleksiča v preklade Zdenky Valentovej-Beličovej. Prózu reprezentuje reportáž s prvkami literatúry faktu Margity Ivaničkovej Na východe je všetko ináč, s nadtitulkom Po ceste hrdinov SNP. Do žánru literatúry faktu môžeme zaradiť aj historickú esej Miroslava Piusa Francúzsky hugenot pod Levickým hradom.V recenznej rubrike okrem iných nájdeme recenziu Radislava Kenderu na knihu Spomienky ružomberského maliara od Ružomberčana Jana Mráza, ktorý dlhodobo pôsobí v zahraničí a recenziu Etely Farkašovej na politologickú knihu Petra Daubnera Metastázy globálneho kapitalizmu...Spoločenská rubrika obsahuje aj informáciu o rokovaní delegácie Spolku slovenských spisovateľov s predstaviteľmi Obce spisovateľov Českej republiky v „Babičkinom údolí“, čiže v Ratibořiciach pri Českej Skalici. Výsledkom rokovania je predbežný literárny program k blížiacemu sa 100. výročiu vzniku Č-SR, kde nájdeme aj projekt spoločnej antológie súčasných slovenských a českých spisovateľov, informáciu o seminári o živote a tvorbe profesora Vincenta Šabíka i Komuniké z ostatného zasadnutia Predstavenstva SSS.