Literárny týždenník venuje štúdiu 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana

Bratislava 13. júla (TASR) - Najnovšie číslo Literárneho dvojtýždenníka (25-26) na vstupnej strane prináša, ktoré pod nadpisom Permanentná reforma napísal Ján Benko. Súčasťou vstupnej strany je aj fejtónovo poňatá úvaha Viery Švenkovej Trocha vzruchu?, zameraná na časté témy zla a násilia v našich médiách, vrátane verejnoprávnych.Vnútropolitický komentár V kresle hlavy štátu dvadsaťštyri hodín denne? napísal Ľudovít Števko. Druhý vnútropolitický komentár Úspech štrajku napísal Roman Michelko a hodnotí v ňom výsledky nedávneho ostrého štrajku v bratislavskom Volkswagene. Autorom zahranično-politického komentára Nové sýrske Kosovo? je Branislav Fábry.Na ďalších stranách sa číslo vracia k Členskému zhromaždeniu Spolku slovenských spisovateľov 7. júna v Žiline. Publikuje diskusné vystúpenia týchto svojich členov: Rudolfa Schustera, Vladimíra Valentíka, Jozefa Mikloška, Antona Hrnka, Štefana Šramka, Petra Vrlíka, Mariána Servátku a Júliusa Lomenčíka.Celostránkovú štúdiu k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana na tému Genéza Hurbanovho životopisu Ľudovíta Štúra napísal Augustín Maťovčík.Celú stranu zaberá aj informatívno-polemický článok Štefana Cifru Kam kráčaš, Agrokomplex? o výsledkoch seminára Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku, ktorý sa uskutočnil v druhej polovici mája v Modre – Harmónii.Stranu o scénických umeniach zaberá recenzia Vladimíra Blahu o špecifickej opernej inscenácii Únos zo seriálu, ktorú uviedol súbor opery SND v jeho historickej budove na záver tohoročnej sezóny.Jana Nežatická na tej istej strane recenzuje premiéru pôvodnej slovenskej hry o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Made in Slovakia. Hru napísala a režijne naštudovala Eva Borušovičová a záver jej hry vyvolal v recenzentke, okrem iných, aj takúto otázku:Treťou recenziou na tejto strane je recenzia Milana Poláka o inscenácii pásma Žena a kvet, ktoré v poetickom štúdiu na bratislavských Kramároch autorsky i režijne pripravil Juraj Sarvaš.110. výročie narodenia iniciátora a autora obnovy Bratislavského hradu profesora Alfréda Piffla pripomenul netradičným publicistickým žánrom Ján Čomaj. Vybral a v úvode stručne skomentoval citáty zo zachovaného denníka tohto nášho významného architekta. Záznamy zachytávajú obdobie rokov 1948 – 1954.Úvahu o našom súčasnom živote s odvolaním sa na myšlienky Proglasu pod názvom Proglas – stále aktuálna výzva napísala Eva Fordinálová.Článok o živote a diele jubilujúcej akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej pod názvom Spomienky ako pochvala majsterke namiesto vinšu napísal Marián Servátka.Nad miestom a významom osobnosti Alexandra Dubčeka v našich novodobých dejinách sa v úvahovej eseji Dubček v nás a mimo nás zamyslel Jozef Banáš.Život a literárna tvorba prozaika Mila Urbana v rokoch vojnovej Slovenskej republiky /1939-1945/ zaujala Petra Mráza. Napísal o tom úvahuJana Judinyová sa vrátila hlbšie do minulosti a napísala informatívny článok Adam František Kollár – slovenský Sokrates o pôsobení tohto významného slovenského vzdelanca vo funkcii riaditeľa dvorskej knižnice vo Viedni v rokoch panovania Márie Terézie.Ako literárnovednú štúdiu možno charakterizovať stať Jozefa M. Rydla Vráťme neprávom zabúdaného muža do povedomia o švajčiarskom intelektuálovi Williamovi Ritterovi, veľkom priateľovi Slovenska a popularizátorovi slovenskej kultúry. Autor článok napísal pri príležitosti 150. výročia narodenia tejto významnej osobnosti európskej kultúry.Prozaický žáner je zastúpený úryvkom z novely banskobystrického spisovateľa Františka Piljara Bezbožník, strana poézie je tentoraz venovaná ukážkam z básnického diela Miroslava Válka, ktorého deväťdesiate výročie narodenia si pripomenieme 17. júla.Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Terézie Ursínyovej na monografiu Ľudmily Urbančíkovej Drahomíra Bargárová – prvá slovenská operná režisérka a recenziu Sergeja Makaru na básnickú zbierku Jána Čižmára Keď Turčín tak Poničan.Spoločenská rubrika pripomína životné jubileum spisovateľa Ivana Hudeca, prezentáciu biografického románu Ľuboša Juríka o A. Dubčekovi Rok dlhší ako storočie v novom Sade a monografiu Júliusa Lomenčíka S hlbokou vierou v človeka o živote a diele spisovateľa Jaroslava Rezníka staršieho.