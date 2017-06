Literáti si uctili W. Rittera, ktorý sa zastal utláčaných Slovákov

Vatikán Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) – Spomienkové stretnutie venované švajčiarskemu spisovateľovi a teoretikovi umenia Williamovi Ritterovi (1867–1955) sa uskutočnilo dnes v Bratislave. Podujatie s názvom Hommage a William Ritter bolo pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia.v hlavnom príhovore konštatoval iniciátor podujatia Jozef M. Rydlo.Ritter poslal svoj príspevok, ktorý vyvolal veľký ohlas vo Francúzsku, aj vatikánskemu štátnemu sekretárovi Merrymu del Val y Zaluetovi. To prispelo k tomu, že napriek silným maďarským intervenciám vo Vatikáne rímska kúria spor Hlinku proti jeho suspendovaniu rozhodla spravodlivo v jeho prospech. Ritter svoje údaje doplnil príspevkom Hongrois et Slovaques (Maďari a Slováci) uverejneným 4. januára 1907 v dvojtýždenníku Demain. Oprávnenosť jeho informácií zakrátko naplno potvrdila krvavá maďarská masakra slovenských veriacich v Černovej 27. októbra 1907."Táto neslýchaná a v Európe ojedinelá tragédia Slovákov vďaka článkom vo svetových časopisoch z pera takých autorov, akými boli Björnstjerne Björnson, Robert William Seton-Watson, William Ritter, Henry Wickham Steed a iní, otriasla svedomím vtedajšej Európy," uviedol Rydlo.Podľa neho Ritter bol veľkým priateľom Slovenska, ktoré v období rokov 1888-1947 často navštevoval. Prispelo k tomu aj jeho zoznámenie sa na výstave v Prahe (1895) s Jankom Cádrom, ktorý sa stal jeho tajomníkom. Jemu Ritter venoval 349-stranový román La fillette slovaque (Slovenské dievčatko). Napísal aj prózy z nášho prostredia: L’entętement slovaque (Slovenská zaťatosť), Le tragique du ridicule (Tragika smiešneho), nevydanú monografiu Martin Benka, peintre slovaque (Slovenský maliar Martin Benka) a nepublikovaný cestopis Slovaquie 1947 (Slovensko 1947).Medzi Ritterových priateľov možno zaradiť európske osobnosti, akými boli Henri Bordeaux, Le Corbusier, Alexandre Cingria, Pierre Loti, Gustav Mahler, Gonzague de Reynold, Romain Rolland, Leoš Janáček, Charles Ferdinand Ramuz. Udržiaval kontakty so slovenskými vzdelancami (M. Kukučin, J. Horáček, P. O. Hviezdoslav, D. Jurkovič, J. M. Kirschbaum, Š. Krčméry, J. Kuzmík, S. H. Vajanský, J. Smrek, E. Maróthy-Šoltésová, M. R. Štefánik, J. Votruba, Ľ. Zúbek), aj s viacerými českými a moravskými umelcami.Rittera za významnú osobnosť slovenských dejín v období maďarizácie potvrdili aj cirkevný historik Ľuboslav Hromják a predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Miroslav Bielik. Ten prisľúbil, že mu vydajú knihu, keďže v minulosti veľa pre Slovensko urobil a je zabudnutý.