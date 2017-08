Litovský diskár Gudžius získal zlato, etiópska nadvláda na 10.000 m

Litovský diskár Andrius Gudžius Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky:



muži:



disk: 1. Andrius Gudžius (Lit.) 69,21, 2. Daniel Stahl (Švéd.) 69,19, 3. Mason Finley (USA) 68,03, 4. Fedrick Dacres (Jam.) 65,83, 5. Piotr Malachowski (Pol.) 65,24, 6. Robert Harting (Nem.) 65,10



ženy:



10.000 m: 1. Almaz Ayanová 30:16,32, 2. Tiruneš Dibabová (obe Etiópia) 31:02,69, 3. Agnes Jebet Tiropová 31:03,50, 4. Alice Aprot Nawowunová (obe Keňa) 31:11,86, 5. Susan Kruminsová (Hol.) 31:20,24, 6. Emily Infeldová (USA) 31:20,45

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. augusta (TASR) - Litovský diskár Andrius Gudžius nadviazal na slávnu históriu krajana Aleknu a na MS v Londýne získal zlato v osobnom maxime 69,21, druhý skončil Švéd Daniel Stahl 69,19 a tretí Američan Mason Finley v osobnom rekorde 68,03.Finálová situácia sa vyvíjala v neprospech najväčších osobností Poliaka Piotra Malachowského a Nemca Roberta Hartinga, ktorí na predchádzajúcich štyroch šampionátoch na výslnie nikoho nepustili. Obhajca titulu Malachowski sa trápil, presne podľa tabuľkového postavenia v sezóne, keď mu patrilo len 4. miesto. Najväčší favorit Švéd Daniel Stahl ako jediný v sezóne prehodil 70 metrov, no aktuálne v lepšej forme sa ukázal Litovec Andrius Gudžius. V 2. sérii si utvoril osobný rekord 69,21, Stahl sa k nemu síce priblížil na dva cm, no už sa nezlepšil a zlatá radosť putovala do Litvy.Gudžius vlani na olympiáde v Riu skončil až 12. a v 26 rokoch dosiahol na strop svojej úspešnosti. Na svetový trón sa Litovec dostal po 12 rokoch, keď napodobnil známeho krajana Aleknu.Vo finále na 10.000 m sa naplno na MS v Londýne presadila Almas Ayanová z Etiópie. V sólo behu s najlepším svetovým časom roka 30:16,32 nenechala nikoho na pochybách, že jej patrí koruna v tejto disciplíne. O ďalšie priečky sa bojovalo až do samého konca, so striebrom ďalšej Etiópčanky Tiruneš Dibabovej so sezónnym maximom 31:02,69 a bronzom Keňanky Agnes Jebet Tiropovej s osobným rekordom 31:03,50.Almaz Ayanová po trápení so zranením i problémami s vlastnou federáciou sa konečne mohla sústrediť na najdôležitejší vrchol v plnej koncentrácii. V olympijskom Riu bola zlatá so svetovým rekordom a len málo odborníkov pochybovalo o jej dominancii. Našli sa však aj pochybovačné hlasy vyplývajúce z toho, že nikto nevedel, v akej forme sa nachádza. Ayanovú podľa prognóz mala najviac ohroziť trojnásobná olympijská víťazka Tirunesh Dibabová v jej úsilí vybojovať šiestu zlatú medailu na majstrovstvách sveta. Aj keď na suverénnu Ayanovú jasne nestačila, svoj strieborný finiš zvládla skvele a zdvojnásobila etiópsku radosť.