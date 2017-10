Litva dostane raketový systém za vyše 100 miliónov eur

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Vilnius 26. októbra (TASR) - Litva, ktorá hraničí s ruskou enklávou Kaliningrad, podpísala zmluvu na dodávku trvalého raketového systému zem-vzduch, ktorá sa má zrealizovať do troch rokov. Litovský minister obrany Raimundas Karoblis vo štvrtok oznámil, že krajinavo svojom národnom systéme obrany.Erik Lie z nórskej spoločnosti Kongsberg uviedol, že Litva si vybrala systém NASAMS.Spoločnosť Kongsberg informovala, že zmluva na obranný systém stredného doletu, podpísaná vo štvrtok, má hodnotu 109 miliónov eur.Litva uviedla, že dodávka systému sa má podľa plánu začať na budúci rok a ukončí sa do roku 2021.Tak, ako iní pobaltskí susedia Litvy, aj Vilnius je hlboko znepokojený aktivitami Moskvy v regióne. Rusko nedávno rozmiestnilo v Kaliningrade najmodernejší raketový systém Iskander s dosahom do 500 kilometrov.