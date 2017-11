Litva odmieta obvinenia z nedostatočnej diskusie o osude židov

Na archívnej snímke litovský premiér Salius Skvernelis (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vilnius 3. novembra (TASR) - Litovská vláda vo štvrtok odmietla obvinenia z toho, že sa krajina dostatočne nevyrovnala so svojou úlohou pri rasovom prenasledovaní európskych židov počas druhej svetovej vojny.vyhlásil litovský premiér Saulius Skvernelis, ktorého cituje agentúra DPA.Premiér tak reagoval na kritiku zo strany Európskeho židovského kongresu (EJC), ktorý litovskú vládu vyzval, abya prestala velebiť tých, ktorí kolaborovali.Stanovisko EJC prišlo po tom, ako litovská spisovateľka Rúta Vanagaite obvinila bývalého protisovietskeho partizána Adolfasa Ramanauskasa zo spoluúčasti na vraždení židov. Ramanauskas je v Litve považovaný za bojovníka za slobodu.Litovskí historici však tvrdia, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by to potvrdzovali. Od zmieneného obvinenia, ktoré v krajine rozprúdilo živú spoločenskú diskusiu, sa dištancovala aj tamojšia židovská komunita.Počas nemeckej okupácie Litvy v rokoch 1941-44 nacisti a miestni kolaboranti zavraždili vyše 90 percent z približne 200.000 židov, ktorí v tom čase žili na území tejto pobaltskej krajiny.Pod sovietskou okupáciou bola Litva v rokoch 1940-41 a 1944-91.