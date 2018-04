Litva plánuje podporiť ekonomiku, chce znížiť dane z príjmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vilnius 18. apríla (TASR) - Litovská vláda plánuje zníženie dane z príjmu, od čoho si sľubuje výraznejšiu podporu ekonomiky. Ako uviedla, chce docieliť, aby Litva mala do troch rokov najnižšie dane v pobaltských krajinách a jedny z najnižších v Európskej únii.Litovská ekonomika síce v posledných rokoch rastie solídnym tempom, jej konkurencieschopnosť však negatívne ovplyvňuje zhoršujúca sa demografická situácia, odchod veľkého počtu ľudí do západných krajín a v poslednom období rast miezd. Od roku 2010 rástla ekonomika v priemere o vyše 3 %, vláda však očakáva, že v období 2019-2021 sa priemerné tempo rastu spomalí na 2,8 %, prípadne na 2,5 %, uviedla agentúra Reuters.povedal novinárom litovský minister financií Vilius Šapoka.dodal.Vláda plánuje zníženie dane z príjmu o 4 až 6 percentuálnych bodov. Pre ľudí s minimálnou mzdou by to znamenalo daň na úrovni 24 % a pre ľudí s dvojnásobne vyšším platom, než je priemerná mzda, daň 38,4 %.Vláda odhaduje, že zníženie daní jej ukrojí z príjmov do rozpočtu v najbližších troch rokoch okolo 1 miliardy eur. To nie je málo pre ekonomiku, kde tohtoročné príjmy z daní by mali podľa odhadov dosiahnuť vyše 16 miliárd eur. Podľa vlády by však túto stratu mali vykompenzovať príjmy spojené s rastom ekonomiky. Litovský parlament, v ktorom má vláda väčšinu, by mal o návrhu hlasovať do konca júna.