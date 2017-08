Litva zaznamenala prvú dodávku LNG zo Spojených štátov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Klaipéda 21. augusta (TASR) - Litva dnes získala prvú dodávku skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov. Stalo sa tak po dvoch mesiacoch od uzatvorenia dohody, ktorej cieľom je znížiť závislosť krajiny od dovozu energií z Ruska.reagoval na prvú dodávku LNG z USA litovský minister zahraničných vecí Linas Linkevičius. Ako dodal, Litva má záujem na upevnení vzťahov so Spojenými štátmi popri obrane a bezpečnosti aj v ďalších oblastiach a obchod s energiami je jednou zo strategických oblastí spolupráce.Najmä po anexii Krymu v roku 2014 a vypuknutí konfliktu na východe Ukrajiny sa obavy v Pobaltí z vplyvu Ruska prudko zvýšili. Pobaltské štáty majú o to väčší záujem obmedziť závislosť od dovozu energií z Ruskej federácie. Podobne postupuje aj Poľsko, ktorého firma PGNiG doviezla prvý LNG z USA minulý mesiac.Litovská vláda odhaduje, že na tohtoročnej spotrebe plynu v krajine by sa dovoz LNG mohol podieľať zhruba polovicou, z toho väčšinu by Litve mal zabezpečiť nórsky koncern Statoil. Druhú polovicu spotreby by mal predstavovať dovoz plynu prostredníctvom plynovodu z Ruska.Čo sa týka prvej dodávky LNG z USA, kontrakt uzatvorila v júni litovská spoločnosť Lietuvos Duju Tiekimas s divíziou americkej spoločnosti Cheniere Energy. Dodávka, ktorá dnes dorazila do prístavu Klaipéda, je určená ako pre spotrebiteľov v Litve, tak aj pre zákazníkov v Lotyšsku a Estónsku. Ako uviedol Mantas Mikalajunas, výkonný riaditeľ Lietuvos Duju Tiekimas, ďalšie dodávky LNG od Cheniere sa očakávajú v budúcom roku.