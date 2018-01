Liverpool chcel Coutinha na hosťovanie do konca sezóny, on to odmietol

Na archívnej snímke Philippe Coutinho Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 9. januára (TASR) - FC Liverpool chcel udržať Philippeho Coutinha na Anfield Road do konca prebiehajúcej sezóny. Anglický klub požiadal vedenie FC Barcelona o hosťovanie brazílskeho futbalistu do leta 2018.Kreatívny stredopoliar prestúpil počas uplynulého víkendu do španielskeho veľkoklubu za 142 miliónov libier. Podľa anglického periodika Daily Mail oslovili majiteliaso žiadosťou o hosťovanie Coutinhovho agenta. Dvadsaťpäťročný futbalista však ponuku na návrat do Liverpoolu odmietol, pretože podľa jeho slov vždy sníval o katalánskom klube.povedal podľa portálu dailystar.co.uk Coutinho, ktorého debut zaza oddiali pre zranenie stehenného svalu na pravej nohe.