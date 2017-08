Liverpool po troch rokoch v skupinovej fáze LM, Klopp: Tlak bol veľký

Na snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 24. augusta (TASR) - Po troch rokoch sa v skupinovej fáze Ligy majstrov predstavia futbalisti FC Liverpool. V stredajšom odvetnom stretnutí play off proti nemeckému TSG 1899 Hoffenheim zvíťazili 4:2 a bez väčších problémov si zabezpečili miestenku do ďalšej fázy. V prvom zápase uspeli 2:1.Zverenci Jürgena Kloppa išli do odvety s náskokom. Na Anfielde nepripustili žiadnu drámu, už v 21. minúte viedli 3:0. Hoffenheimu sa podarilo len skorigovať, "The Reds" potvrdili po výsledku 4:2 pozíciu favorita.zhodnotil kormidelník LFC."The Reds" jasne prevýšili súpera, v porovnaní s Hoffenheimom mali až o jedenásť streleckých pokusov viac.povedal pre televíziu ZDF tréner Hoffenheimu Julian Nagelsmann.Liverpool potvrdil, že na Anfielde nemecké tímy nevíťazia. Anglické mužstvo má proti nim bilanciu dvanástich výhier a troch remíz.uviedol autor dvoch domácich gólov Emre Can. Anglicko bude mať v skupinovej fáze LM až päť zástupcov (FC Liverpool, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City, Manchester United).