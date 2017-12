Liverpool sa konečne dočkal, za rekordnú sumu získal obrancu van Dijka

Virgil van Dijk, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 27. decembra (TASR) - Holandský futbalista Virgil van Dijk prestupuje z FC Southampton do FC Liverpool. Anglické kluby sa v stredu dohodli na podmienkach prestupu.Dvadsaťšesťročný van Dijk sa stane najdrahším obrancom futbalovej histórie, keď suma za jeho prestup môže narásť až na 75 miliónov britských libier. Doteraz boli najdrahším obrancami Benjamin Mendy a Kyle Walker, ktorých v lete angažoval Manchester City, každého za 50 miliónov libier.napísal prostredníctvom sociálnej siete van Dijk."The Reds" sa snažili získať reprezentanta Oranjes dlhší čas, no podarí sa im to až v januárovom prestupovom období. V tíme "svätcov" pôsobil od 1. septembra 2015. Informovala o tom agentúra AP.