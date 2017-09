Liverpool vraj pýtal za Coutinha 200 miliónov eur, Barcelona odmietla

Futbalisti Liverpoolu Roberto Firmino (vpravo) a Philippe Coutinho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 2. septembra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona potvrdil, že odmietol požiadavku FC Liverpool vo výške 200 miliónov eur za ofenzívneho stredopoliara Philippa Coutinha. V posledných okamihoch letného prestupového obdobia v Španielsku si vraj "The Reds" za 25-ročného brazílskeho reprezentanta zapýtali túto sumu, Katalánci ju ale neakceptovali.Podľa funkcionára "Barcy" Alberta Solera by zaplatenie takýchto peňazícitovala agentúra AP Solera.Účastník Premier League celé prestupové obdobie odmietal akékoľvek ponuky za Coutinha, o ktorého prejavila záujem FC Barcelona po tom, čo z katalánskeho veľkoklubu odišiel do Paríža Saint-Germain jeho krajan Neymar za 222 miliónov eur. Španieli oslovili "The Reds" s viacerými ponukami a boli ochotní zaplatiť až 100 miliónov eur.